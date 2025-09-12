Agente estatal asesinado en Culiacán el jueves era escolta de un empresario: Fiscal

El agente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que fue asesinado en la colonia Morelos en Culiacán era escolta de un empresario, informó la Fiscal General de Sinaloa Claudia Zulema Sánchez Kondo.

“Es un elemento activo como custodio asignado a servicios de protección que estaba trabajando como escolta”, mencionó la Fiscal.



¿Escolta de quién?

“Un empresario”.



Desde septiembre de 2024 a la fecha se ha registrado el asesinato de 49 agentes policiales de los tres niveles de gobierno. Estos casos han ocurrido en una crisis de seguridad que se registra debido a una pugna interna del Cártel de Sinaloa.

El caso en el que fue asesinado el agente ocurrió en la colonia Morelos la mañana del jueves 11 de septiembre.

La víctima fue identificada como Álvaro, de aproximadamente 29 años. Álvaro fue encontrado sin vida dentro de una camioneta Ford Lobo Platinum, luego de ser atacado a balazos por sujetos armados en varias cuadras de la colonia.

Durante la persecución, que se extendió por varias calles, se registraron impactos de bala en viviendas y vehículos.

Finalmente, el escolta perdió el control de la camioneta, la cual chocó contra un poste de luz y posteriormente contra la fachada de una casa.