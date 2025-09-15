$!Agentes de seguridad blindan Palacio de Gobierno para evento privado de El Grito de Independencia en Culiacán

A través de sus redes sociales, el Gobierno de Sinaloa informó que “autoridades de los tres órdenes de Gobierno mantienen un dispositivo de seguridad en diferentes áreas de la ciudad con motivo de las Fiestas Patrias”.

CULIACÁN._ Un amplio dispositivo de seguridad resguarda desde esta tarde las inmediaciones del Palacio de Gobierno, donde se llevará a cabo la ceremonia privada del Grito de Independencia, encabezada por el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La presencia policial se concentra especialmente en el perímetro del Palacio de Gobierno, mientras se garantiza la protección de autoridades y personal participante.

Por segundo año consecutivo, la crisis de seguridad ha obligado a cancelar los festejos masivos en la entidad, limitando las celebraciones a este evento protocolario, sin acceso al público general.

Las autoridades indicaron que se mantienen medidas preventivas estrictas para evitar cualquier incidente durante la ceremonia.

La ceremonia incluirá honores a la bandera y el tradicional Grito de Independencia, pero su desarrollo será restringido, centrado únicamente en autoridades y personal autorizado.