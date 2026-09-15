Agradece Comité Organizador de ‘Sinaloa, Ponte de Pie’ participación en marcha por la paz

El Comité Organizador de la marcha “Sinaloa, Ponte de Pie” agradeció a las personas que participaron en la movilización realizada el domingo en Culiacán para exigir paz y justicia ante la ola de violencia que atraviesa el Estado.

A través de un posicionamiento difundido este martes, el comité señaló que hace poco más de dos años la violencia derivada de una disputa criminal cambió la vida de los habitantes de Culiacán.

“Esa guerra nos sorprendió con instituciones de seguridad y justicia débiles e insuficientes para hacerle frente”, señaló el documento.

Los organizadores cuestionaron que, pese a la presencia militar en Sinaloa, la violencia continúe y siga dejando víctimas, por lo que destacaron la participación de miles de sinaloenses que marcharon desde La Lomita hasta Catedral para exigir paz y justicia.

El comité calificó la movilización como una manifestación convocada desde la indignación, pero también desde la esperanza de que ciudadanos y autoridades puedan trabajar juntos para construir una paz “sólida y duradera”.

Asimismo, reconoció la participación de las familias de víctimas, empresas, organizaciones y colectivos que se sumaron a la marcha, así como de quienes dedicaron tiempo y recursos para organizarla.

El posicionamiento también agradeció a la Diócesis de Culiacán por la convocatoria y al Obispo Jesús José Herrera por oficiar la misa previa a la movilización y por su mensaje, que los organizadores calificaron como uno de verdad, justicia y perdón.

“El éxito rotundo de la marcha del domingo no es personal sino colectivo”, sostuvo el comité.

Los organizadores señalaron que la movilización buscó dejar atrás la apatía y la comodidad para que los ciudadanos alzaran la voz y se hicieran presentes ante la situación de violencia que enfrenta Sinaloa.

“Tomar la calle es el mejor ejemplo que podemos dar de que los sinaloenses queremos paz y tenemos esperanza de lograrla”, expresaron.

Finalmente, el Comité Organizador afirmó que la marcha fue resultado de la participación conjunta de ciudadanos: “Organizamos, convocamos, marchamos, sumamos, cantamos, gritamos. Lo hicimos todos juntos. En Sinaloa estamos de pie”.