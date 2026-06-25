Agradece invitación del PAN, pero se mantiene en el PRI: Paola Gárate

Sobre su posible participación como candidata a algún cargo de elección popular en 2027, la Diputada Paola Gárate señaló que, por el momento, se encuentra enfocada en sus responsabilidades legislativas y consideró que aún no son tiempos para abordar ese proceso.

“Lo que digan los sinaloenses. Ahorita yo tengo esta responsabilidad y la quiero desempeñar al máximo, con mis capacidades concentradas en eso: en servirle a los sinaloenses hoy”, expresó.

Respecto a la invitación que recibió por parte del Partido Acción Nacional para incorporarse, se limitó a agradecer el interés del partido y reiteró que, por ahora, permanece en el PRI.

“Muy agradecida no solo por el PAN, sino por otros institutos políticos. Yo insisto en que lo que tenemos que poner al centro es a Sinaloa y estar a la altura de esta circunstancia. Llamar a la ciudadanía porque hoy estoy convencida de que son las y los sinaloenses que no tienen que ver con la política, quienes hoy tienen el protagonismo real”, señaló.

La Legisladora afirmó que agradece las invitaciones que ha recibido de distintos actores políticos, pero que actualmente no tiene definido si participará o no en los próximos procesos electorales.