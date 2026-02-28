$!Agradece Rocha a Sheinbaum respaldo federal en seguridad durante visita a Culiacán

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, agradeció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el respaldo que desde el Gobierno federal se ha brindado a la entidad en materia de seguridad pública.
Durante su discurso en el arranque de la construcción del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizado este sábado 28 de febrero en Culiacán, el mandatario estatal recordó el envío de efectivos federales como parte de las acciones para atender la situación de violencia en el estado.
Rocha Moya señaló que, con el apoyo de la Presidenta, en Sinaloa se mantiene presencia del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Marina. Indicó que este despliegue ha permitido superar algunos hechos de inseguridad registrados en la entidad.
No obstante, reconoció que el conflicto entre grupos delincuenciales no se ha resuelto en su totalidad.
“Por ese apoyo particular presidenta, reciba un abrazo de los sinaloenses, porque en realidad, lo que queremos es la paz que todos anhelamos para seguir produciendo y seguir haciendo lo que sabemos hacer, producir alimentos”, expresó el Gobernador durante el evento público.
La visita presidencial a Culiacán formó parte de una gira de trabajo en la que se dio el banderazo de inicio a la construcción del nuevo hospital de especialidades del IMSS, obra que forma parte de la infraestructura federal proyectada para fortalecer los servicios de salud en la entidad.
En su intervención, Rocha Moya vinculó la necesidad de condiciones de seguridad con el desarrollo económico y productivo del estado, al señalar que la paz es un elemento indispensable para que Sinaloa continúe con sus actividades agrícolas y productivas.
El acto se llevó a cabo con la presencia de autoridades federales, estatales y representantes del sector salud.