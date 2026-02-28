$!Agradece Rocha a Sheinbaum respaldo federal en seguridad durante visita a Culiacán

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, agradeció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el respaldo que desde el Gobierno federal se ha brindado a la entidad en materia de seguridad pública.

Durante su discurso en el arranque de la construcción del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizado este sábado 28 de febrero en Culiacán, el mandatario estatal recordó el envío de efectivos federales como parte de las acciones para atender la situación de violencia en el estado.

Rocha Moya señaló que, con el apoyo de la Presidenta, en Sinaloa se mantiene presencia del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Marina. Indicó que este despliegue ha permitido superar algunos hechos de inseguridad registrados en la entidad.