$!Agreden a periodista de El Debate y asociaciones condenan ataque de la SSPC

El periodista Hernán Alfaro, reportero de El Debate, denunció haber sido agredido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mientras documentaba un operativo en la comunidad de La Laguna Colorada, al sur de Culiacán, hecho que fue condenado por la Asociación de Periodistas de Sinaloa y la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, que exigieron justicia.

De acuerdo con el testimonio difundido por Alfaro en Facebook, los hechos ocurrieron este jueves 15 de octubre, durante un cateo en una vivienda donde los agentes pretendían detener a una mujer.

Ante esta situación, un grupo de mujeres formó una valla para impedir que se la llevaran.

El reportero relató que, mientras grababa, observó cómo uno de los elementos empujó en al menos tres ocasiones a una mujer.

Según su publicación, la mujer reaccionó y alcanzó a manotear al agente al defenderse.

En ese momento, el elemento volteó hacia Alfaro e intentó arrebatarle el teléfono celular con el que documentaba los hechos.

El periodista señaló que trató de evitar que le quitaran el dispositivo, pero el agente lo empujó y terminó en el suelo al perder el equilibrio.

Alfaro calificó los hechos como inaceptables y sostuvo que el cumplimiento de las funciones de seguridad no justifica agresiones contra la ciudadanía ni intentos de impedir que los medios de comunicación documenten acontecimientos de interés público.

También afirmó que el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estuvo presente y pudo observar el comportamiento de los agentes contra civiles y periodistas.



Condenan agresión y exigen justicia

La Asociación de Periodistas de Sinaloa, A. C., manifestó su rechazo a la agresión denunciada por Alfaro y exigió a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, frenar las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

En un pronunciamiento firmado por su presidente, Juan Manuel Partida Valdez, la organización señaló que la libertad de expresión y el derecho a la información son vulnerados por autoridades que, sostuvo, actúan impunemente.