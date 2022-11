Agresiones a maestros en la UAS confronta a diputados del PAS y Morena en el Congreso

La agresión que sufrieron maestros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, confrontó en la tribuna del Congreso del Estado a diputados de Morena y el Partido Sinaloense.

El Diputado por Morena, Pedro Villegas Lobo, subió a tribuna a dar su posicionamiento sobre la agresión a docentes. Señaló que son hechos que no pueden dejar pasar, y menos por ser violentos contra los docentes que denunciaron sus derechos laborales.

“¿Cómo es posible que a estas alturas la Universidad Autónoma de Sinaloa tenga porros de seguridad? Así como lo escuchan hay que decirlo, porros de seguridad que violenten y agreden a los maestros universitarios”, criticó el Diputado.

“Es inaceptable lo que sigue pasando en esta universidad”, dijo.

Villegas Lobo propuso a la Junta de Coordinación Política que emita un documento pidiendo al rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, la investigación de los hechos, castigue y despida a los agresores de los maestros.

El posicionamiento del Diputado de Morena provocó la reacción de la coordinadora de la bancada del Partido Sinaloense, Alba Virgen Montes Álvarez, quien cuestionó al Diputado Villegas Lobo.

“Cuando se hace uso de esta tribuna, que es la de mayor jerarquía en Sinaloa, ya que esta es la casa del pueblo, debe de hablarse con la verdad, y me refiero a la verdad absoluta, no medias verdades como el Diputado que me antecedió”, sentenció.

“Venir a esta tribuna y afirmar que la universidad realizó algún tipo de acción negativas, cuando el Diputado que me antecedió al hacer esa afirmación no tiene los elementos, ni cuenta con toda la información. No es posible afirmar basándose solo en una parte de la versión que tales o cuales hechos fueron de manera, yo pregunto ¿ya se escuchó a la universidad?”.

Ante la contraparte, el morenista nuevamente se subió al pleno y mostró un video como prueba de las agresiones a los docentes.

En respuesta, el Diputado del PAS, Gene René Bojórquez Ruiz dijo que ese es un tema que debe tratarse en la UAS.

“Porque aquí podemos hablar de muchos videos, y yo también pudiera poner un video, y ese video tiene que llegar a una aclaración también del Congreso, aclaración que en su momento no se tuvo y que el Diputado conoce plenamente”, refirió.

“Es la institución la responsable de este tipo de temas, y que en dicha institución es donde se debe llevar esa solución. No debemos de traer aquí al Congreso a meter en temas ya de politiquería en donde queramos agarrar a un sector de la sociedad como un sector de los maestros para un tema propio”.

Tras la crítica de Bojórquez Ruiz, el Diputado de Morena, José Manuel Luque se unió a la exigencia de Villegas Lobo, y secundó que la Jucopo se posicione sobre las agresiones contra los docentes este domingo.

“La Junta de Coordinación Política tiene todo el derecho como representante de este Congreso y por tanto nosotros como representantes de las y los sinaloenses de pedirle a la universidad que inicie una investigación y también a la Fiscalía, y se castigue a los responsables tanto con las reglas de la universidad, como con las reglas del Código Penal”, señaló.

En la sesión ordinaria de este martes se manifestaron maestros de la UAS que denunciaron ser agredidos por personal de seguridad de la universidad cuando protestaron en el evento de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Pero también hubo presencia de manifestantes que tenían pancartas con mensajes dirigidos al Diputado Villegas Lobo, lo que generó la crítica del Diputado morenista Serapio Vargas.

“Estamos en un momento importante, el Rector está llamado a demostrar que es él el que manda y no otros, el Rector está en un momento histórico para decir si esos porros que están allá enfrente fueron responsables, que los corran sin piedad de sus encargos, con huevos, pero con amor a Sinaloa”, lanzó.

“Porque hay veces que hay que usar la testa, y hay veces que hay que usar los testículos”.