$!Agricultores bloquean carretera Culiacán–Navolato a la altura del aeropuerto tras protesta en la Sader

Productores agrícolas que esta mañana se manifestaban en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural endurecieron sus acciones de protesta al bloquear la circulación sobre la carretera Culiacán–Navolato, a la altura del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

El cierre afecta el tránsito de vehículos que se dirigen de Culiacán hacia Navolato y al aeropuerto, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y buscar rutas alternas.

Los manifestantes exigen el pago de apoyos pendientes para la comercialización del maíz y la ampliación del plazo de la ventanilla para acceder a los programas de apoyo.