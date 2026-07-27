Culiacán
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Protesta

Agricultores bloquean carretera Culiacán–Navolato a la altura del aeropuerto tras protesta en la Sader

A los automovilistas los llaman a tomar precauciones y buscar rutas alternas
Belem Angulo |
27/07/2026 13:37
27/07/2026 13:37

Productores agrícolas que esta mañana se manifestaban en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural endurecieron sus acciones de protesta al bloquear la circulación sobre la carretera Culiacán–Navolato, a la altura del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

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El cierre afecta el tránsito de vehículos que se dirigen de Culiacán hacia Navolato y al aeropuerto, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y buscar rutas alternas.

Los manifestantes exigen el pago de apoyos pendientes para la comercialización del maíz y la ampliación del plazo de la ventanilla para acceder a los programas de apoyo.

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De acuerdo con dirigentes del movimiento, la decisión de bloquear la vialidad se tomó luego de considerar insuficientes las respuestas obtenidas por las autoridades.

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