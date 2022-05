Agricultores de Culiacán inconformes con la eliminación de aranceles en importación de alimentos

Luego de que el Gobierno Federal anunciara la eliminación de aranceles a la importación de varios productos de la canasta básica, el Presidente de la Asociación de Agricultores Río Culiacán, Enrique Riveros Echavarría, se mostró inconforme al catalogar tal acuerdo como una mala jugada.

De acuerdo con el presidente de la AARC, el Gobierno Federal demeritó la producción local al apoyar la de otros países; además, el sector agrícola requiere de apoyo con insumos para producir alimentos a un menor costo.

“A mí no se me hace buena jugada, posiblemente se iba a hacer un apoyo, el apoyo debió haber sido hacia los insumos y los productos necesarios para poder producir y no estar apoyando la producción de otro lado, de otros países, demeritando la producción que tenemos local”.

“Yo no lo veo positivo, creo que se pudo haber hecho extensiones en temas de fertilizantes, en temas de semillas, en temas de que nos salga más barato producir a nosotros y no lo veo así”.

Respecto a al programa federal de apoyo en fertilizantes, lamentó que este solo contempló la producción del sur del País, por lo tanto, los productores locales deberán “rascarse con sus propias uñas” para adquirir diésel, fertilizantes y semillas a precios caros.

A esto se le suma que Estados Unidos, al ser el País con el que más compiten los productores locales, éste recibirá beneficios aduanales y fiscales con la eliminación de los aranceles e importación.

“No entró para acá, a nosotros no nos van a seguir apoyando, a ‘rascarnos con nuestras uñas’ diésel caro, fertilizante caro, semilla cara, insumos caros y ahora con una competencia con Estados Unidos que son nuestra mayor competencia en tema de producción de maíz y de alimentos, con beneficios aduanales o fiscales para ellos”, puntualizó.

El 16 de mayo, Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que 21 productos de la canasta básica y seis insumos estratégicos quedaban exentos de arancel a la importación, esto como una medida para combatir el alza del precio de los alimentos.

Los productos exentos de estos impuestos son el aceite de maíz, arroz palay, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina y zanahoria.

Asimismo, los insumos que también quedaron exentos son las harinas de maíz y trigo, así como el maíz blanco, sorgo y trigo.