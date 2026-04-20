Agricultores de Sinaloa buscan con Gobierno de México precio justo para el maíz, presentando evidencia de costos de producción

Este lunes, agricultores sinaloenses sostienen una reunión en la Ciudad de México con autoridades estatales y federales para abordar los costos de producción del maíz en Sinaloa y, con base en ello, buscar un esquema que permita alcanzar un precio justo para los productores.

De acuerdo con agricultores consultados por Noroeste que participan en el encuentro, uno de los principales objetivos será exponer la situación financiera que enfrenta el sector agrícola, marcada por bajos precios de comercialización, altos costos operativos y la incertidumbre sobre apoyos extraordinarios para la cosecha actual.

Mientras se desarrolla el encuentro en la capital del País, la productora de Guasave, Altagracia González, quien no acudió a la reunión, fijó postura sobre el momento que atraviesa el campo sinaloense y la expectativa que existe entre los productores y sobre algunas promesas como el incremento en la bolsa de apoyos federales al campo.

“Vamos caminando sobre arenas movedizas y sobre todo con el viento en contra. Una mesa de diálogo más, pero sin llegar a acuerdos definitivos. El Gobierno del Estado de Sinaloa aumenta la bolsa a distribuir de 900 millones a mil 100 millones. Las reglas de operación respecto a los requisitos salen publicados y los productores muy diligentes a cumplir con ellos. Todo para estar en condiciones de poder acceder hasta ahora a lo publicado, y la esperanza de que algo viene de parte del Gobierno de México”, expresó.

La agricultora señaló que el precio que actualmente se maneja para el maíz continúa lejos de satisfacer las necesidades del sector, ya que no permite cubrir los costos reales de producción.

“Lo que se conoce respecto al precio no tiene para nada satisfecho el sector agrícola granero. Un precio que ronda en los 4 mil 300 pesos la tonelada de maíz no es para nada suficiente siquiera para alcanzar a cubrir los costos de operación. Mucho menos suficiente para alcanzar un precio rentable, pero como reza el dicho popular, es lo que hay”, manifestó.

Esperan respaldo federal

González consideró que no existe un cierre definitivo al diálogo con el Gobierno federal, aunque reconoció que el apoyo requerido implica una fuerte inversión pública para complementar el precio del grano.

“El diálogo no está cerrado y mucho menos hay negativa por parte de la Presidenta Sheinbaum Pardo, lo que sucede es que se requiere de una cantidad muy importante para complementar el precio del grano, que está impactado por la baja de precios a nivel internacional”, señaló.

Agregó que la entrada de maíz importado también ha afectado seriamente el mercado nacional, reduciendo las oportunidades de venta para los productores mexicanos.

“La importación de este producto ha inundado el mercado mexicano, haciendo que los sectores productivos como el pecuario, incluso el harinero y el del nixtamal, les es más rentable adquirirlo del vecino país del norte, fortaleciendo la tensa relación entre el Gobierno de México y el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América”, sostuvo.

Debate sobre costos por hectárea

Uno de los puntos centrales de la reunión en Ciudad de México será la revisión de los costos de producción por hectárea, tema que autoridades y productores consideran clave para definir apoyos compensatorios.

Sobre ello, González cuestionó que apenas ahora se busque sistematizar información que, dijo, ya es ampliamente conocida en el sector.

“La reciente reunión sostenida por un importante grupo de productores de maíz del Estado de Sinaloa, funcionarios del Gobierno estatal y sus homónimos del Gobierno federal, llegaron a la conclusión de que para poder establecer una bolsa para destinarla al complemento de precios del grano, era necesario que se estandarizara la información referente a los costos de producción por hectárea de maíz en nuestro Estado. No me queda claro cuál es el motivo principal para llegar a esta conclusión”, expresó.

Una realidad distinta para cada productor

La productora también subrayó que establecer un costo único resulta complejo, debido a las distintas condiciones en las que trabajan los agricultores sinaloenses.

“Hablar de costos de producción es difícil y más estandarizarlos, ya que en Sinaloa se tienen muchos rostros, depende de la calidad del terreno, la disponibilidad del agua, la tecnificación del productor, la disponibilidad de la maquinaria, el precio de los insumos, la distancia entre la zona de cultivo y el centro de acopio, la capacidad financiera, disponibilidad de crédito, condiciones meteorológicas, riesgos inherentes a la actividad y otros tantos que van surgiendo en más de los 180 días que mínimamente se lleva el ciclo productivo del maíz”, puntualizó.

La reunión de este lunes genera expectativa entre los productores de Sinaloa, quienes esperan que del diálogo con autoridades federales y estatales surjan acuerdos concretos para rescatar la rentabilidad del maíz y dar certidumbre al próximo ciclo agrícola.