$!Agricultores de Sinaloa piden celeridad en propuestas para rentabilidad del maíz

Líderes agrícolas de Sinaloa se pronunciaron para pedir celeridad en la respuesta de las autoridades estatales y federales, respecto a las propuestas presentadas para garantizar la rentabilidad de la producción de maíz.

Entre las acciones que reclaman son gestiones para homologar el precio de las semillas, ya que explicaron que en otros estados de la República se venden hasta en 4 mil pesos, mientras que en Sinaloa se comercializan hasta en 6 mil.

“Es un dinero que se reflejará al inicio, sin necesidad de andar buscando posteriormente otro apoyo que, con los intereses se nos vuelve nada o prácticamente desaparece”, comentó Emilio González Gastélum, Presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Sinaloa.

“Demandamos que nos homologuen los precios, que por única ocasión se cree un esquema en el que nos puedan ayudar a tener ese insumo que es muy importante, de manera más baja”, dijo.