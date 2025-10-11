$!Agricultores de Sinaloa piden celeridad en propuestas para rentabilidad del maíz

Líderes agrícolas de Sinaloa se pronunciaron para pedir celeridad en la respuesta de las autoridades estatales y federales, respecto a las propuestas presentadas para garantizar la rentabilidad de la producción de maíz.
Entre las acciones que reclaman son gestiones para homologar el precio de las semillas, ya que explicaron que en otros estados de la República se venden hasta en 4 mil pesos, mientras que en Sinaloa se comercializan hasta en 6 mil.
“Es un dinero que se reflejará al inicio, sin necesidad de andar buscando posteriormente otro apoyo que, con los intereses se nos vuelve nada o prácticamente desaparece”, comentó Emilio González Gastélum, Presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Sinaloa.
“Demandamos que nos homologuen los precios, que por única ocasión se cree un esquema en el que nos puedan ayudar a tener ese insumo que es muy importante, de manera más baja”, dijo.
González Gastélum indicó que otras de las propuestas llevadas a las autoridades que exigen pronta solución, es sobre la construcción de un precio de comercialización adecuado para la tonelada de maíz.
Aunado a esto, enfatizó, requieren que principalmente el Gobierno federal absorba los costos de las coberturas, y que estas le den garantías a los productores sobre los cambios del precio del dólar.
“Construir el precio más alto, y después de eso lograr en un convenio que pudiéramos tener con el Gobierno federal, que se ponga lo que anteriormente llamamos compensación de base”.
“Se le estaba solicitando al Gobierno federal que pusiera el costo de la cobertura y que no tuviera costo para los productores, que todo el dinero que se gaste en la cobertura sea por parte del Gobierno federal”, insistió Emilio González.
Ignacio Leal García, presidente de la Organización Agropecuaria Sustentable para el Desarrollo de Sinaloa, abundó que otra de las necesidades de cara al ciclo agrícola es la gestión de mejores créditos.
Al respecto, subrayó que la petición hacia las autoridades es apoyo en las negociaciones con las financieras para acceder a mejores tasas de interés.
“Si nos están ofreciendo 16 puntos, vamos buscando cómo podemos bajar uno o dos puntos para este ciclo, yo creo que sí lo podemos lograr unidos, dispersos no”.
“Ahorita es cuando necesitamos el ‘caballazo’ del Gobernador para sacarlos. Tenemos agua, está lloviendo, va a haber terrenos que se van a prestar, que están listos ya para sembrar y estamos en tiempo”, expresó Leal García.
El quinto eje que compartieron va en torno a la compra de combustibles, principalmente diésel, a precios más accesibles en beneficio de los productores.