Agricultores deben construir pozos de agua ante la sequía, advierte Juan Espinosa

Ante la presencia del fenómeno de “La Niña”, el Meteorólogo Juan Espinosa Luna, consideró que ya es momento para que los agricultores comiencen a trabajar en la construcción de pozos de agua.

El meteorólogo señaló que estos pozos deberían de estar habilitados dentro de un mes para contar con suficiente suministro de agua para culminar los últimos riegos de la temporada otoño-invierno y que el agua de las presas quede destinada al consumo humano

“Es momento ahorita más que nunca en hacer si se va a perforar o buscar agua, es el momento en el que tiene que hacerse para que en un mes ya estén habilitados los pozos y se tenga garantizado por lo menos el suministro de agua para consumo humano porque lo que he visto, lo que me han platicado y lo que he trabajado, veo que la situación va a estar muy difícil”, dijo.

Aseguró que se prevé el mismo panorama que se presentó en 2021 donde “La Niña” provocó que no se registraran buenas lluvias, lo que complicó los últimos riegos de la temporada.

De acuerdo con el meteorólogo, el fenómeno de “La Niña” provoca climas más cálidos y que se tenga mayor sequía, pues no se producen lluvias debido a que el agua del océano se mantiene fría, por lo tanto, no se genera la evaporación suficiente.

Espinosa Luna recordó que las primeras lluvias podrían presentarse hasta el mes de agosto, por lo que se espera una situación de sequía muy crítica principalmente en las zonas serranas de la entidad.

El sector agrícola ya ha manifestado su preocupación por la escasez de agua, ya que el Presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Marte Vega Román, declaro que los productores están batallando para culminar con los riesgos de los últimos cultivos de maíz.