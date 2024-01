La única previsión que puede evitar daños en los cultivos por las heladas es el riego de las parcelas; sin embargo, hay poca agua para la agricultura, advirtió el presidente de la Asociación de Agricultores del Río de Culiacán, Enrique Riveros Echevarría.

“Tenemos muy reducido el volumen de agua, entonces no va a ser posible regar ante pronósticos, que todos reguemos los maíces, esperar que no llegue, yo creo que no tenemos ninguna otra arma”, alertó.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, hasta el 10 de enero las presas de Sinaloa tenían un almacenamiento en promedio de 28.4 por ciento, en comparación con el año pasado, los niveles están un 30 por ciento debajo del agua que había en el 2023.

Además de regar los cultivos, el dirigente de la AARC comentó que hace tiempo se quemaban llantas como método para evitar daños en los cultivos pero que es poco eficiente, asimismo, dijo que hay productos para tratar de que la planta se caliente como aminoácidos y estimulantes, de los cuales, desconoce su efectividad.

Señaló que las primeras afectaciones han ocurrido en el norte de la entidad, donde personal del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa, Cesavesin, hacen revisiones de los daños, mientras tanto en Culiacán las temperaturas aún son soportables.

Apenas en los 4 grados habría leves daños y debajo de los 0 grados, los productores pasarían por una grave situación, los primeros cultivos que podrían resultar afectados son los frijoles y las calabazas, pero dependiendo de la temperatura pueden resultar todas afectadas, explicó.

Al ser cuestionado por apoyos del Gobierno del Estado, comentó que para las heladas únicamente hay seguros con los que deben contar los agricultores financiados al ser una responsabilidad de cada productor contar con ello.

“Esperemos que no lleguen a tanto, esperemos que sea un comportamiento normal; donde si ha habido fríos en la zona del Carrizo, era muy común que hubiera heladas parciales pero es raro que llegue hasta acá al centro” aseguró.