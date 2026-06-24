$!Agricultores en Culiacán llaman a mantener la esperanza ante crisis del campo durante misa por su día

En el marco del Día del Agricultor, productores agrícolas de la región se reunieron este miércoles en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, conocida como La Lomita, para participar en una misa organizada por la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, donde se hizo un llamado a mantener la esperanza frente a las dificultades que atraviesa el sector. Durante la homilía, el sacerdote Miguel Soto destacó la importancia de la actividad agrícola para Sinaloa y para la alimentación de millones de personas dentro y fuera del País, al tiempo que reconoció los retos que enfrentan los productores.

“Cada ciclo agrícola es un acto de esperanza. Cada semilla depositada en la tierra es una profesión de confianza en el futuro”, expresó. Señaló que la agricultura combina el trabajo humano con factores que escapan al control de los productores, como el clima, la lluvia o las condiciones de crecimiento de los cultivos. “Cuando una familia mexicana pone alimentos sobre su mesa, detrás de ese alimento hay manos sinaloenses que trabajaron con esfuerzo y sacrificio. Por eso la Iglesia les dice muchas gracias. Gracias por alimentar a México”, manifestó. Asimismo, hizo referencia a las dificultades que han enfrentado los agricultores en los últimos años, entre ellas la escasez de agua, los problemas de comercialización, el aumento de costos y la incertidumbre económica. “Sabemos que los últimos años no han sido fáciles. La escasez del agua, los problemas de comercialización, el aumento de costos, la incertidumbre económica y todas las preocupaciones del campo han golpeado a muchas familias agrícolas”, dijo.





Ante el inicio de la temporada de lluvias, el sacerdote pidió por condiciones favorables para la actividad agrícola. “Hoy queremos pedirle al Señor que bendiga nuestros campos, que envíe la lluvia necesaria, que proteja nuestras cosechas, que sostenga a quienes trabajan la tierra”, expresó. Al concluir su mensaje, exhortó a los productores a no perder la confianza pese a las adversidades.





“Ustedes conocen mejor que nadie el lenguaje de la paciencia. Saben esperar, saben confiar y saben volver a sembrar incluso después de grandes decepciones”, señaló. El presidente de la AARC, Roberto Bazúa Campaña, afirmó que la conmemoración representa un reconocimiento al esfuerzo de quienes producen los alimentos que llegan a los hogares de México y de otros países. “Más que una celebración, este día es un reconocimiento a la perseverancia, al trabajo silencioso y a la enorme responsabilidad que asumimos quienes producimos los alimentos que llegan a las mesas de México y del mundo”, expresó. El dirigente agrícola indicó que los productores enfrentan factores que escapan a su control, como las condiciones climáticas, los mercados, las plagas, los costos de producción y las decisiones de política pública. “Ser agricultor no es una profesión cualquiera. Es enfrentar incertidumbres que no controlamos: el clima, los mercados, las plagas, los costos de producción y las decisiones de política pública”, señaló.



