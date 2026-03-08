Agricultores enfrentan una “tormenta” en campo de Sinaloa

Como una tormenta que se intensifica año con año calificó la situación actual que atraviesa el sector agropecuario en este bimestre del año Enrique Riveros Echavarría, consejero agrícola de la Confederación Patronal de la República Mexicana y ex presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.

De acuerdo con el líder agrícola, el panorama agrícola está pasando por uno de sus peores momentos, destacando que no se trata de un problema aislado, sino de la acumulación de crisis de años anteriores que hoy golpean con mayor fuerza la economía del productor.

“Estamos diciendo que es la tormenta perfecta, pero año con año no se baja, sino que se sigue intensificando más. Tenemos problema de precios, de comercialización, incertidumbre de los apoyos”, compartió Riveros Echavarría.

En el caso específico del maíz y otros granos, Riveros Echavarría señaló que este podría ser uno de los peores años debido a una combinación de factores como la baja productividad, precios internacionales bajos y complicaciones para la comercialización.

Criticó que, a pesar de ser una problemática recurrente, el Gobierno Federal no ha implementado un esquema multianual que brinde seguridad a largo plazo.

“La gente siembra con toda la expectativa de que sí lo van a apoyar con promesas, esas nunca han faltado, siempre han dicho que los van a ayudar, pero nunca han dicho cómo”, lamentó.

Riveros Echavarría explicó que, históricamente, México utilizaba los beneficios económicos de otros rubros del Tratado de Libre Comercio para aplicar subsidios compensatorios al maíz y así competir con la productividad de Estados Unidos.

Este modelo permitió que la producción nacional creciera de 14 millones de toneladas en 1992 a cerca de 27 millones, sin embargo, advirtió que este sistema se terminó a partir del ciclo 2018-2019.

“Está muy complicada la situación del campo”, concluyó.

También hizo un llamado a pasar de las promesas a las acciones aterrizadas para evitar un colapso mayor en la actividad que sostiene a la región.

El consejero de Coparmex enlistó los elementos que han terminado por afectar al campo:

- Climas adversos y escasez de agua.

- Incertidumbre en la entrega de apoyos federales.

- Impacto de las reformas laborales.

- La inseguridad.