Las acciones que toman las autoridades federales y estatales tienen que aparecer en el Diario Oficial de la Federación, donde hasta el momento no se ha anunciado la compra del millón de toneladas de maíz por parte de Segalmex, señalaron.

“Ya los que estamos aquí en la manifestación no creemos, no confiamos ni siquiera en el millón, porque no hay ni bodegas donde reciban, ni mucho menos han anunciado ese millón en el Diario Oficial de la Federación”, manifestó Felipe Cebada.