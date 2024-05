De igual forma, Cristina Isabel comentó que durante el 2022 por la Bolsa de Chicago hubo excelente precio para el maíz, comercializándose a más de 7 mil pesos por tonelada. Sin embargo, para el 2023 y 2024, el precio sufrió una baja considerable a aproximadamente 5 mil por tonelada, y al no haber fideicomisos y apoyos, los agricultores han tenido que vender con pérdidas, deudas o menor rendimiento.

“Entonces, desaparecen los precios de garantía, desaparece la agricultura por contrato, desaparece Aserca y entonces dejan ahora sí a los productores a la libre competencia... me parece que es una política errada y que se tiene que revisar e incluso regresar al esquema de agricultura por contrato, si hablamos de una Bolsa de Granos, no tiene sentido si no hay una agricultura por contratos, porque una Bolsa de Granos es hablar de derivados, de futuros de los granos o ya sea de maíz, trigo o cualquier grano”, mencionó.

“Están manifestándose porque les están asegurando apenas un precio de 5 mil 400 pesos, el Gobierno dice, este es un mínimo, pero es que antes en el esquema anterior el mínimo era la Bolsa de Chicago y la otra parte era el precio de garantía”, compartió la especialista.

Ibarra Armenta puntualizó que en México, existe una producción excesiva de maíz blanco, con una demanda de 18 mil toneladas para consumo humano y produciendo entre 23 a 27 mil toneladas; además de un tema de corrupción con dinero que desapareció y al final los agricultores no fueron apoyados.

“Se gastó más dinero del que se habría gastado si simplemente se les hubiese dado un precio a garantía a todos y también muchos agricultores todavía no han recibido el pago... Al momento los han dejado desprotegidos, no los han querido escuchar, lo cual es bastante triste o frustrante para los productores porque estuvieron con casetas tomadas por mucho tiempo y lo único que pedían era que fuera el Gobernador y nunca fue”, expuso.

Cristina Isabel precisó que el Gobierno del Estado no ha mostrado una apertura suficiente al diálogo, y lamentó el respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador al intentar desacreditar las manifestaciones, esto tras decir que 5 mil 400 pesos es un excelente precio.

“Como puede ser un excelente precio si ya el año pasado no les alcanzaba con lo que tuvieron que enfrentar, con costos que tuvieron que tener, ya vienen de un mal año, luego otro mal año, los está mandando a la quiebra, y no solo en Sinaloa, sino también en otros estados”, manifestó la especialista.