Agricultores proponen fondo nacional para garantizar rentabilidad del maíz en Sinaloa

Productores agrícolas de Sinaloa, representados por el Movimiento Rural Transformador, propusieron la creación de un fondo nacional que compense al campo por los efectos de la diferencia entre el dólar de compra de insumos y el dólar de venta de cosechas, durante una reunión con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Secretario estatal de Agricultura, Ismael Bello Esquivel.

El coordinador del MORUT, Agustín Espinoza Laguna, explicó que el encuentro se centró en escuchar propuestas sin definir aún un precio oficial para el maíz.

Diferentes organizaciones plantearon precios de referencia que van de 6 mil a 7 mil 200 pesos por tonelada, mientras que el MORUT destacó la importancia de establecer un esquema que permita a los productores cubrir sus costos, que según FIRA rondan entre 60 y 65 mil pesos por hectárea, incluyendo renta, lo que requiere un punto de equilibrio de al menos 11 toneladas por ciclo.

Además del fondo nacional, los productores solicitaron que el Gobierno federal adquiera las coberturas de precio en lugar de que este mecanismo quede en manos de industriales o acopiadores, y propusieron la creación de una financiera estatal que ofrezca créditos accesibles ante la falta de financiamiento y los altos intereses que enfrentan los agricultores.

Espinoza Laguna destacó que la reunión fue positiva, pues el titular de Sader tomó nota de todas las propuestas y se comprometió a informar a la Presidenta Claudia Sheinbaum para organizar una segunda reunión en los próximos días.

“Nos quedamos con un buen sabor de boca porque nos escucharon en un momento clave, antes de la siembra. Esperamos que se defina un precio pronto, ya que Sinaloa aporta hasta el 40 por ciento del maíz nacional y un buen ciclo aquí garantiza la alimentación de millones de mexicanos”, señaló Espinoza Laguna.

Por otra parte integrantes de Campesinos Unidos de Sinaloa solicitaron ante el Secretario de Agricultura del Gobierno federal un precio de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, de acuerdo al líder Baltazar Valdez Armentía.

“Requerimos que se reconsidere la propuesta del Gobernador para establecer un precio, de 6 mil pesos, no estamos de acuerdo porque no garantiza ninguna rentabilidad para el productor, pedimos 7 mil 200 pesos por tonelada”, refirió.