$!Agricultores protestan en Culiacán durante visita de Sheinbaum

CULIACÁN._ Productores de maíz se manifestaron este domingo en las inmediaciones de la Feria Ganadera en Culiacán, para exigir a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pago de apoyos atrasados del actual ciclo agrícola.
Baltazar Valdez Armentia, líder agrícola, detalló que son 5 mil los productores afectados por el retraso.
En su manifestación, encararon al Diputado federal, Ricardo Madrid Pérez, quien explicó a los agricultores que la demora es consecuencia de una falla burocrática.
Los manifestantes se colocaron en el paseo que conduce a las instalaciones de la Feria Ganadera, donde se llevará el evento.