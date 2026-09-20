$!Agricultores protestan en Culiacán durante visita de Sheinbaum

CULIACÁN._ Productores de maíz se manifestaron este domingo en las inmediaciones de la Feria Ganadera en Culiacán, para exigir a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pago de apoyos atrasados del actual ciclo agrícola.

Baltazar Valdez Armentia, líder agrícola, detalló que son 5 mil los productores afectados por el retraso.