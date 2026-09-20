Culiacán
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Manifestación

Agricultores protestan en Culiacán durante visita de Sheinbaum

Campesinos y productores de maíz exigen a la Presidenta los pagos atrasados que corresponden a este ciclo agrícola
Karen Bravo |
20/09/2026 13:43
20/09/2026 13:43

CULIACÁN._ Productores de maíz se manifestaron este domingo en las inmediaciones de la Feria Ganadera en Culiacán, para exigir a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pago de apoyos atrasados del actual ciclo agrícola.

Baltazar Valdez Armentia, líder agrícola, detalló que son 5 mil los productores afectados por el retraso.

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En su manifestación, encararon al Diputado federal, Ricardo Madrid Pérez, quien explicó a los agricultores que la demora es consecuencia de una falla burocrática.

Los manifestantes se colocaron en el paseo que conduce a las instalaciones de la Feria Ganadera, donde se llevará el evento.

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