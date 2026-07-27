$!Agricultores se manifiestan en la delegación de la Secretaría de Agricultura de Sinaloa para exigir pago de apoyos pendientes al maíz

Los agricultores de Sinaloa iniciaron este lunes una manifestación en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Culiacán para exigir el pago de los apoyos comprometidos para la comercialización del maíz y solicitar una prórroga al proceso de registro, ante el retraso en la liquidación de sus cosechas. Martín Lim Cisneros, productor agrícola, señaló que el único apoyo que ha comenzado a entregarse es el de 400 pesos por tonelada aportado por el Gobierno del Estado, aunque dijo que los pagos avanzan lentamente. “Los 400 del Estado están fluyendo, aunque a cuenta gotas, pero están fluyendo. Los que no están llegando absolutamente nada son los 800 del Gobierno federal y los 500 que tienen que llegar de FIRA”, declaró.

Explicó que existe preocupación entre los productores porque la ventanilla para acceder al apoyo federal cerraría el próximo 31 de julio, pese a que muchos agricultores aún no reciben el pago de sus cosechas por parte de las casas comercializadoras, requisito para poder acceder al incentivo. “¿Cómo van a cerrar las ventanillas si no les han liquidado el maíz a mis compañeros? Por eso estamos aquí, para que nos digan si va a haber prórroga o qué va a pasar, porque hay una incertidumbre total”, expresó. Lim Cisneros indicó que el precio del maíz también ha disminuido, al pasar de los 4 mil 300 pesos por tonelada considerados originalmente a 3 mil 975 pesos, lo que, afirmó, aleja a los productores de la meta de recibir un ingreso equivalente a 6 mil pesos por tonelada con los apoyos gubernamentales. “Con ese precio nos estaríamos quedando ahorita como en 5 mil 600 pesos y, si sigue bajando, será todavía menos”, advirtió. El productor informó que a la movilización fueron convocados agricultores de todo el estado y que la intención es mantener un plantón por tiempo indefinido hasta obtener una respuesta de las autoridades.