Agricultores se reúnen con funcionario de la Sader en Culiacán para destrabar conflicto por comercialización

Belém

Productores agrícolas sostienen este lunes una reunión con Raúl Salgado, coordinador general de Operación Territorial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), con el objetivo de abordar las demandas que mantienen los agricultores por la comercialización de sus cosechas.

El encuentro se desarrolla en Culiacán y forma parte de las gestiones que los productores acordaron realizar con autoridades federales, luego de advertir que, de no obtener respuestas favorables, podrían retomar las acciones de protesta, entre ellas la toma del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Los agricultores buscan soluciones relacionadas con los apoyos al campo y la comercialización de granos, temas que han generado inconformidad entre el sector debido a los bajos precios y a la falta de certeza sobre los incentivos comprometidos.

La reunión ocurre después de que los productores suspendieran temporalmente las movilizaciones previstas, a la espera del resultado de este diálogo con el representante de la Sader.

Se espera que al término del encuentro los dirigentes agrícolas informen los acuerdos alcanzados y definan si las propuestas del Gobierno federal atienden las exigencias del sector o si continuarán con las medidas de presión anunciadas previamente.