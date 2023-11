“Esperamos que el Gobierno cumpla con su responsabilidad de meter un presupuesto más responsable y más cuidadoso, porque si los mercados internacionales no suben, si siguen así, el estado tiene que hacer lo mismo que hizo este año, ir por los 20 mil productores chicos”, demandó Meza López.

El líder campesino convocó al Congreso del Estado y al Congreso de la Unión a valorar las necesidades del sector primario en Sinaloa, para fomentar que la producción de alimentos sea redituable en la próxima temporada.

“¿Cuál es el cuidado que deben de tener para que los productores de Sinaloa no dejen de producir a pesar de las dificultades que estamos comentando? Porque si en un momento determinado el precio internacional no repunta, el tipo de cambio sigue a la baja, no sería ningún negocio el sembrar por sembrar”, explicó.

Así, prever situaciones de riesgo por desastres naturales.

“Hace unos días estábamos en sequía, declarando Sinaloa zona de desastre de sequía y en cinco semanas después la estamos declarando zona de desastre ahora por inundación”, agregó.

“¿Te imaginas lo que sienten los productores, lo que sienten las amas de casa que viven de sus productores, de sus maridos, que de ahí sacan su sustento familiar? ¿Tú te imaginas lo que tenemos qué hacer los hombres del campo para adecuarnos a esos extraños deberes de la naturaleza?”.