Agricultura de Sinaloa cae en 2025; se siembra menos y producción pierde $9 mil millones

La actividad agrícola de Sinaloa cerró 2025 con menores niveles de superficie cultivada, producción y valor económico, de acuerdo con información del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Durante 2025 se cultivaron 700 mil 21 hectáreas, 67 mil 944 menos que en 2024, equivalente a una reducción de 8.8 por ciento.

Además, la producción también disminuyó al pasar de 8 millones 990 mil 641 toneladas a 7 millones 481 mil 591, es decir, 1 millón 509 mil 50 toneladas menos, una caída de 16.8 por ciento.

El retroceso se concentró principalmente en los granos, cuya superficie sembrada disminuyó 21.1 por ciento y cuyo volumen de producción cayó 31.4 por ciento. En particular, el maíz grano perdió 53 mil 427 hectáreas y registró una reducción de 1 millón 93 mil 433 toneladas en su producción.

Las hortalizas también registraron una disminución de 16.8 por ciento en su producción. Entre los principales descensos estuvieron el tomate rojo, con 299 mil 7 toneladas menos; el chile verde, con 181 mil 281 toneladas menos; y el pepino, con una caída de 93 mil 430 toneladas.

La reducción en el volumen se reflejó directamente en el valor económico del sector pues la producción agrícola estatal pasó de 58 mil 818 millones de pesos en 2024 a 49 mil 615 millones en 2025, una pérdida de 9 mil 203 millones de pesos, equivalente a 15.6 por ciento.

Las hortalizas fueron el grupo que más valor perdió, con una disminución de 7 mil 117 millones de pesos, mientras que los granos registraron una caída de 2 mil 756 millones. El tomate rojo fue uno de los productos con mayor retroceso, al reducir su valor de producción en 4 mil 286 millones de pesos, 53.7 por ciento menos que en 2024.

Sin embargo, no todos los cultivos tuvieron retrocesos. Las leguminosas aumentaron 8.4 por ciento su valor de producción, impulsadas principalmente por el frijol, cuyo valor creció 25.8 por ciento, y el cacahuate, que aumentó 175.6 por ciento. También creció el valor de la caña de azúcar, con un incremento de 60.3 por ciento.

Pese a la caída anual, Sinaloa se mantuvo entre las entidades con mayor aportación agrícola del país. En 2025 ocupó el quinto lugar nacional por valor de producción, con 49 mil 615 millones de pesos, equivalentes al 6.1 por ciento del total nacional. Sin embargo, se ubicó en el lugar 18 por volumen, con 7 millones 481 mil 591 toneladas, 1.6 por ciento de la producción nacional.

El estado conservó además el liderazgo nacional en productos como pepino, tomate rojo, tomate verde, garbanzo y mango, además del primer lugar en berenjena. El garbanzo fue particularmente relevante, pues Sinaloa aportó 76.9 por ciento de la producción nacional de este cultivo.

Por municipios, Culiacán encabezó la producción agrícola estatal, con 1 millón 637 mil 366 toneladas, equivalentes al 21.9 por ciento del total, seguido por Guasave, Ahome, Navolato y Sinaloa de Leyva.

En conjunto, estos cinco municipios concentraron 67 por ciento del volumen producido y 69.2 por ciento del valor agrícola de Sinaloa durante 2025.