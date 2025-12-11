Aguinaldo de trabajadores de la UAS sigue sin fecha; gestiones continúan a nivel federal

El pago de aguinaldos para los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa continúa sin una fecha definida. Aunque las gestiones siguen activas, no existe todavía una confirmación oficial sobre la llegada del recurso, informó el Rector Jesús Madueña Molina.

La administración central de la UAS informó que el proceso para obtener apoyo extraordinario del Gobierno federal se mantiene en curso.

Madueña Molina explicó que la institución depende de una resolución de la Secretaría de Hacienda, dependencia donde se analiza la solicitud enviada tanto por la universidad como por el Gobierno del Estado.

Además, se reportó que el Gobernador Rubén Rocha Moya lleva el seguimiento del caso en Ciudad de México, donde sostiene encuentros con autoridades federales con el objetivo de concretar una respuesta antes del 20 de diciembre, fecha límite para que la UAS pueda cumplir con la prestación de ley.

La Universidad requiere alrededor de mil 200 millones de pesos para cerrar el año, considerando obligaciones laborales y pagos a instituciones como el IMSS e Infonavit.

Sin embargo, en este momento el objetivo principal es reunir los 920 millones de pesos necesarios para cubrir el aguinaldo.

Aunque la administración universitaria asegura mantener confianza en que el apoyo será otorgado, reconoce que sin la liberación oficial del recurso no puede garantizar el pago.