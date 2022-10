‘Ahí andan varios, ve tú a saber si se meten el pie’, dice Gobernador sobre declaraciones de Tatiana Clouthier

Ante las declaraciones de Tatiana Clouthier, ex Secretaria de Economía, sobre que meterse la pata por querer ser candidatos daña el movimiento de Morena, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que alguna información ha de tener la ex funcionaria federal.

“Pues no sé, a lo mejor ella tiene alguna evidencia, no conozco yo, no sé, lo que sabemos es que ahí andan varios, ve tú a saber si se meten el pie”, dijo.

Ante este tipo de acciones dentro del partido Morena y si esto es una muestra de falta de unidad, el Mandatario estatal señaló que dentro de la política existe la discrepancia.

“En la política es imposible la unanimidad, existe la discrepancia, hay que vivir la discrepancia, por eso se llama democracia”, señaló.

Sobre las pintas que se están presentando con el apoyo a supuestos candidatos para el 2024, el Gobernador dijo que no deberían de adelantarse.

“Yo creo que no deberían de adelantarse tanto, en mi opinión no deberían de adelantar tanto, ahí hay una, que les he dicho yo, hay una autoridad electoral, la autoridad electoral es la que finalmente les va a regular”, comentó.