‘Ahí están los tribunales’, dice Madueña a opositores de la reingeniería financiera en la UAS

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, advirtió que, en caso de aprobarse la reingeniería financiera, quienes no estén dispuestos a aportar podrán recurrir a las instancias legales correspondientes.

“Para qué tanto grito si hay tribunales? O sea, si alguien no está de acuerdo y cree que tiene la razón pues que demande”, sugirió.

Este lunes el Consejo Universitario aprobó de manera unánime que el próximo viernes 10 de octubre se someta a votación la propuesta de reingeniería financiera entre personal activo y jubilados.

“Aquí a nadie se les coarta sus derechos y sabemos que estamos actuando con base en la razón y la justicia. ¿Para qué gritar tanto si hay tribunales que pueden dirimir controversias?”, apuntó en la sesión.

Entre las medidas contempladas en la propuesta se incluyen la retención de un porcentaje del salario a personal jubilado y activo para la creación de un fideicomiso.

Ante ello, diversos grupos de jubilados han expresado rechazo en manifestaciones en Culiacán y Mazatlán.

Madueña Molina recordó que la propuesta también comprende la compactación de grupos y unidades académicas para optimizar la contratación de personal, así como ajustes a prestaciones y descuentos a funcionarios.

Madueña recalcó que estas acciones buscan generar ahorro sin afectar las funciones sustantivas de la universidad, como la atención a los estudiantes y la cobertura educativa.

“La política nacional nos está dirigiendo a que hagamos un fondo, a que creemos un fondo que respalde lo que es el tema de la jubilación. No podemos nosotros seguir actuando de manera muy irresponsable porque recursos ya no hay”, subrayó.