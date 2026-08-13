Ahora Canacintra Culiacán busca que empresarios compren sus propios botones de pánico para destrabar proyecto de Gobierno de Sinaloa

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Culiacán propuso que sus agremiados puedan pagar sus propios botones de emergencia para que sean conectados a las corporaciones de seguridad, como una alternativa para destrabar el proyecto que lleva al menos dos años pausado con el Gobierno de Sinaloa.

El presidente de Canacintra en Culiacán, Luis Arturo Gaxiola Sanz, explicó que el organismo ya había planteado el proyecto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y que se había comenzado a revisar los protocolos necesarios para su funcionamiento.

“Desde Canacintra tenemos un proyecto de cómo buscamos un botón de llamada que sea no muy oneroso y que los mismos empresarios lo puedan pagar para poder ver si podemos tener esa conexión.. que necesitamos”, señaló.

“Ya habíamos planteado, platicado con la Secretaría de Seguridad. Estábamos ya concertando ciertas reuniones para vernos los temas de protocolo, de seguridad, todo lo que se tiene que hacer”.

Consideró que la herramienta tendría mayor utilidad para comercios y prestadores de servicios, debido a que mantienen una mayor interacción con el público.

“Lo que realmente estamos buscando con eso es que nosotros tenemos los afiliados y las personas capacitadas técnicamente que pueden ofrecer esa respuesta y lo que queremos hacer nosotros es ofrecerle a la comunidad, a la comunidad empresarial, quienes lo necesiten”.

Gaxiola Sanz afirmó que el objetivo es cubrir una de las principales necesidades ante la inseguridad es reducir el tiempo entre una emergencia y la llegada de las autoridades.

“Sin embargo, pues ahorita ahí lo tenemos que volver a retomar (el proyecto), que creo que es un proyecto muy importante que tiene un buen impacto a la sociedad, a los empresarios y pues ayudaría a cubrir esa brecha de la respuesta rápida”, dijo.

En junio de 2025, Canaco Culiacán anunció que el Gobierno de Sinaloa entregaría 500 botones de pánico conectados al sistema C4 para comercios afiliados, como parte de las medidas de seguridad ante la ola de violencia. Los dispositivos ya estaban autorizados, pero faltaba definir el mecanismo de entrega.

Más de un año después, el proyecto seguía sin concretarse y fue el 2 de julio de 2026, la presidenta de Canaco Culiacán, María Guadalupe Zavala Yamaguchi, informó que el organismo buscaba adquirir por su cuenta los dispositivos para sus afiliados, ante la falta de respuesta del Gobierno estatal.

Indicó que la Cámara negociaba con un proveedor para conseguir equipos de entre 4 mil y 5 mil pesos, con la intención de reducir el costo y conectarlos al C4.

Zavala Yamaguchi señaló en ese momento que el retraso estaría relacionado con el proceso de licitación y llamó al Gobierno estatal a retomar el proyecto.