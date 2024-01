El Diputado José Manuel Luque Rojas citó a una conferencia para criticar al dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, de quien dice se victimizara por un discurso mal entendido, pero antes deseó de forma literal la muerte a funcionarios estatales y diputados al pedir para ellos “la silla eléctrica”.

En la sesión ordinaria del pasado 9 de enero en el Congreso del Estado, Luque Rojas emitió un posicionamiento en el que deseó la muerte política del PAS, que dirige Cuén Ojeda, pero lo dijo como si deseara el deceso del dirigente.

Tanto el PAS, como Cuén Ojeda y su familia, emitieron comunicados en los que condenaron el discurso del Diputado. A estos, Luque los consideró “una distorsión” que tienen motivos estrictamente políticos.

Luego se extrañó de los dichos del maestro que no llegaron a viralizarse, en los que él sí desea y determina de manera muy clara que merecen pena de muerte diputados y funcionarios de gobierno, específicamente refiriéndose al Gobernador Rubén Rocha Moya, y al Secretario General, Enrique Inzunza.

“Es su costumbre desear la muerte, y no la muerte política, como yo expresé de un proyecto político, el PAS, que desde mi punto de vista le ha hecho mucho daño a Sinaloa y a la UAS, sino desea la muerte del cuerpo y el alma de personas, y no es una metáfora, sino mucho odio”, acusó Luque Rojas.

Luego, expuso intervenciones de Melesio Cuén en la radiodifusora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio UAS, en las que arremetió contra funcionarios y legisladores por una presunta persecución política contra el Rector Jesús Madueña Molina, quien fue separado del cargo por procesos penales.

“Como ellos querían poner a un ahijado, cuando el doctor Jesús Madueña Molina lo derrotó en el proceso electoral para ser Rector, entonces ellos a la hora de armonizar la Ley General de Educación con respecto a la local violaron flagrantemente la autonomía universitaria, desvergonzados completamente, es un, la verdad merecen la silla eléctrica esas gentes”, se escucha decir a Cuén en un fragmento del programa que ya se ha difundido.

“Es muy claro la infamia que han hecho hasta el día de hoy, por eso, merecen ellos, no sé, qué bueno que no hay la pena de muerte, la silla eléctrica, la inyección letal, porque lo que hicieron con el Rector no tiene nombre”, dijo Cuén Ojeda en el segundo fragmento expuesto.

Tras esto, Luque Rojas pidió que, así como se difundió su posicionamiento en la tribuna del Congreso, sean condenadas por igual las expresiones del pasista en Radio UAS, pues consideró que esos sí son deseos explícitos de muerte.

Finalmente, exhortó al PAS y su dirigente a serenarse y finalizar el conflicto, pues como figuras públicas esto no abona al bienestar del estado.

“Yo entiendo, o trato de entender a Cuén, la frustración de ver probablemente amenazado su cacicazgo en la universidad (UAS) y que esto lo lleva a hacer estas expresiones. Yo sí voy a ser condescendiente con él y las explicaciones que dé las voy a escuchar”, enfatizó Luque Rojas.