$!Ahora es más caro acudir a trabajar o estudiar a Culiacán desde zonas rurales

Tras el reciente aumento en las tarifas del transporte público en Sinaloa, trasladarse diariamente a Culiacán para trabajar o estudiar se ha vuelto más caro, especialmente para quienes viven en sindicaturas, donde los incrementos en rutas foráneas superan los del servicio urbano. En un sondeo realizado por Noroeste se evidenció que el alza en el transporte no solo afectó dentro de Culiacán, sino que golpeó con mayor fuerza a quienes recorren largas distancias. Yamileth, quien viaja desde el Ejido Canán, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, explicó que su pasaje pasó de 26 a 31 pesos, es decir, un aumento de 5 pesos por viaje.

“Antes pagaba 26 y de un día para otro me cobraron 31 aumentó 5 pesos hasta donde yo vivo”, señaló. “Me iba a bajar y como siempre saco normalmente la feria exacta o 30 pesos para que me regresaran los 4. Nada que me hacía falta un peso”, compartió. En su caso, el gasto puede alcanzar hasta 620 pesos por quincena. “Un tanto [afectó su economía], porque normalmente siempre subían como un peso, máximo dos y de un día para otro 5 y pues esos 5, por cinco días son 25 o a la quincena ya son 50 pesos más”, destacó. Los incrementos coinciden con listas de tarifas actualizadas del servicio foráneo, donde rutas como Culiacán–Costa Rica pasaron de 31 a 44 pesos, mientras que trayectos intermedios como La Curva subieron de 22 a 32 pesos. Para estudiantes como José, el impacto es aún mayor al combinar transporte foráneo con urbano.

“El servicio normal costaba 37 pesos y lo subieron a 44... pues sí le afecta a uno porque ya trae como que el presupuesto de la semana para venir a la escuela. Entonces sí se me hace que subió mucho”, dijo. Detalló que utiliza hasta cuatro camiones al día, lo que elevó su gasto diario de 150 a casi 200 pesos. “Yo pensaba que era mentira hasta que regresé a clase ya me di cuenta”. “Era dinero que pues prácticamente, aunque sea me sobraba para un agua o algo y ya no, pues, o sea, ya es justo lo que traigo”, comentó. Desde Navolato, Alexa, quien también es estudiante, reportó aumentos de alrededor de 4 pesos por trayecto, lo que representa un gasto semanal de hasta 600 pesos solo en transporte. “Porque si hay momentos en los que pues sí estamos se pudiera decir como más cortos de dinero, y eso, pues genera un impacto en la economía”, expresó. En rutas más largas, el aumento es aún más marcado pues Juana, quien viaja desde La Cruz de Elota, explicó que el pasaje subió de 150 a 180 pesos hacia Culiacán, además de duplicarse el costo desde su comunidad, de 50 a 100 pesos.