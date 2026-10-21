Ahora muere hipopótamo en el Zoológico de Culiacán; esperan necropsia

Un hipopótamo macho de tres años murió en el Zoológico de Culiacán, informó el Gobierno Municipal este miércoles.

Señaló que la causa presuntiva está relacionada con un choque respiratorio endotóxico, pero se esperan los resultados de laboratorio para confirmar el diagnóstico.

La institución informó que envió muestras para realizar estudios histopatológicos que permitan determinar las causas del fallecimiento.

“Como parte de las evaluaciones veterinarias, se enviaron muestras a un laboratorio para realizar los análisis histopatológicos correspondientes, cuyos resultados permitirán identificar posibles alteraciones en los tejidos y aportar elementos para establecer con mayor precisión la causa del deceso”, compartió el Gobierno Municipal.

De acuerdo con el reporte, el animal permaneció en la pileta durante el día y parecía estar en condiciones normales.

Sin embargo, al intentar trasladarlo al recinto nocturno, el personal descubrió que había muerto.

El Zoológico mantiene bajo vigilancia a la hembra que comparte el espacio con el ejemplar y contempla la colaboración de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para esclarecer el caso.

El fallecimiento ocurre poco más de un mes después de la muerte de Yuli, una jirafa que murió el 7 de septiembre tras sufrir una caída en las instalaciones.

La Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal atribuyó el deceso a un accidente y descartó negligencia.