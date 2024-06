CULIACÁN._ El Juez Segundo de Distrito resolvió conceder un amparo a Jesús Madueña Molina y Juan Eulogio Guerra Liera, Rector separado y ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa respectivamente, en contra de la vinculación a proceso dictada por un Juez de Control local el pasado 14 de septiembre del 2023, por la presunta compra irregular de productos derivados del maíz a razón de 45.5 millones de pesos sin licitar.

Ambos universitarios fueron acusados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por ejercicio indebido del servicio público, y les recriminó que ninguno de los dos impidió, desde sus cargos en la Rectoría, las presuntas compras irregulares que pusieron en riesgo las finanzas de la institución.

No obstante, en los expedientes 1461/2023 y 1384/2023, la justicia federal señaló que la Fiscalía no pudo corroborar, primero, que estuvieron enterados de esas operaciones, y que si supieron de ellas, pudieron evitarlas conforme a sus facultades como rectores. Por ello, resolvió que no fue debidamente justificada la vinculación a proceso.

“1. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso únicamente por lo que se refiere a los imputados aquí quejosos Juan Eulogio Guerra Liera y Jesús Madueña Molina. 2. Cite nuevamente a las partes y en audiencia, en su lugar, dicte nueva resolución de situación jurídica de los imputados aquí quejosos en la que, atendiendo lo expuesto en este fallo, resuelva en consecuencia”, sentenció el Juez federal.

Sin embargo, en la misma determinación se explica que tanto Madueña Molina como Guerra Liera pueden ser acusados y vinculados a proceso nuevamente, pero encuadrados en un delito diferente.

“Pues no pasa advertido que la conducta desplegada por los imputados pudiera constituir diversa hipótesis o delito; ya que debe reservarse plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que, en su caso, de resultar procedente, reclasifique el hecho delictivo materia de la imputación y lo encuadre con exactitud en la hipótesis legal correspondiente”, dictó el Juez.

En los razonamientos expuestos por el Juzgado Segundo, también abordaron litigios como que la procedencia de los recursos con los que se efectuaron las compras eran de un subsidio federal, y por tanto la Fiscalía estatal no podía investigar el caso; asimismo, se trató la cuestión de que un Rector de la UAS no es servidor público, o que las compras de productos pueden saltarse un proceso de licitación.

La misma sentencia establece que no importa la procedencia del recurso, siempre y cuando se trate de dinero público; que la UAS es un órgano descentralizado del Estado, y que por ello su Rector sí es un servidor público; además que para poder saltarse la licitación deben realizarse trámites que, en este caso, no se efectuaron.

Antecedentes

Jesús Madueña obtuvo otro amparo de la justicia federal referente a un juicio por la presunta compra irregular de productos cárnicos, en el cual también fue acusado por ejercicio indebido del servicio público. En esa resolución, fueron expuestos los mismos razonamientos en la resolución.

Días después, a Héctor Melesio Cuén Díaz, ex director de Bienes e Inventarios de la UAS, implicado en el mismo proceso penal, le fue negado el amparo. La diferencia radicó en que Cuén Díaz fue acusado por el desempeño irregular de la función pública.

Sentencia no está firme, vinculación y medidas continúan

La Fiscalía General del Estado se pronunció tras la sentencia, e informó que esta no es una determinación final, por lo que interpondrá un recurso de apelación, pues defiende que, basado en la Ley Orgánica de la UAS, sí demostraron la intervención de los rectores.

“Esto realizado con la fundamentación en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Reglamento de Responsabilidades de los Funcionarios Universitarios, entre otros ordenamientos legales aplicables al caso, que contemplan las facultades y obligaciones de los imputados Juan Eulogio “G”, y Jesús “M”, asegura en un desplegado.

“De ningún modo, con esta resolución se determina que toda la acusación que realizó FGE es falsa o que es una mentira o que no hay delito que perseguir, y que con ello se destapó la perversidad de las autoridades y que anuló la vinculación a proceso por el invento de la compra irregular de 18 millones de tortillas con efectos de sentencia absolutoria, como se ha señalado en diversos medios de comunicación”, asevera la institución.

Junto con ello, la FGE criticó que las autoridades universitarias han utilizado un discurso de defensa de la autonomía de la UAS para permanecer en la opacidad.

“Son presuntos responsables de la comisión de hechos en materia de corrupción y que escondidos en la errónea interpretación de la autonomía universitaria, faltan a la verdad, transparencia y rendición de cuentas a las que están obligados como todo ente público”, enfatiza el comunicado.