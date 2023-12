“Ahora me dijeron que tenían pensado abordarlo en el Congreso, y a mí me parece bien, porque el Congreso pues tiene otras tareas... sería anti climático que viniera yo hasta en enero después de haber informado en noviembre”, declaró Rocha Moya en su llegada.

Al responder por dicha obra, Rocha Moya admitió que su administración ha sido incapaz de echar a andar dichas instalaciones, pero señaló a los gobiernos anteriores, por ser los que lo construyeron con las deficiencias que presenta.

“Aquí hay responsabilidades múltiples, no nos quedamos nadie con algún pedacito de ella... no vamos a querer que se eche a andar el ‘elefante blanco’ en condiciones de deficiencia, y sí, la gestión nuestra no ha fructificado, eso es lo que hay que decir”, dijo el Gobernador de Sinaloa.

Por el tema de los feminicidios defendió que su Gobierno ha presentado las cifras más bajas en cuanto a este delito y aprovechó para mofarse del dirigente del ex Gobernador Mario López Valdez, por los números de feminicidios que hubo en su gestión, y le acusó de no actuar contra este crimen.

“Ahí va a tener muy cerquita usted a Malova, ahora que es parte del equipo, ahí díganle que por qué no hizo nada con este tema. Si de algo puedo presumir es que hemos bajado de manera importante el tema de la muerte de mujeres”, respondió Rocha Moya.

La parte de posicionamientos también estuvo protagonizada por el PAS, que representado por la Diputada Alba Virgen Montes Álvarez, expresó al Gobernador su desapruebo del Segundo Informe de Labores.

Los señalamientos pasistas se enfocaron en las manifestaciones de productores agrícolas por la comercialización del maíz, la sequía del ciclo agrícola por falta de agua, el incremento en incidencia de feminicidios, el tratamiento de las personas desplazadas por la violencia o la organización de último momento que tuvo este evento.

“Eso, señor Gobernador, es no darle la cara al pueblo de Sinaloa. Es por todo lo anterior que usted, como Gobernador, ha quedado a deber en este segundo año, y para el PAS, su gestión de Gobierno está reprobada y esperamos que para el tercer año cambie el rumbo de su administración y nos presente mejores resultados”, recalcó Montes Álvarez.

Con el fin de los posicionamientos, la sesión de trabajo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo fue clausurada a las 15:00 horas, después de tres horas y 49 minutos.