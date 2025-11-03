Ajusta Alcalde de Culiacán su gabinete municipal

A un año de gestión, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil ajustó su gabinete con el nombramiento de tres nuevos titulares en áreas del Ayuntamiento.

Gámez Mendívil compartió en redes sociales que estos movimientos buscan reforzar el trabajo institucional ante los retos que se presentan.

La ex regidora morenista, Itzel Margarita Estolano Ibarra, asumió como titular de la Secretaría de Bienestar en sustitución de Aline Krystabel Guerra García.

Es licenciada en Trabajo Social, se integró al Cabildo como regidora de la fracción de Morena en noviembre de 2024 y pidió licencia al cargo que se hizo válida a partir de este lunes 3 de noviembre.

Antes de su designación, laboró como mesera y posteriormente como servidora de la nación en la Delegación de Bienestar del Estado de Sinaloa de enero de 2021 a junio de 2022.

Durante la administración de Juan de Dios Gámez Mendívil como Alcalde sustituto, en 2022, fue nombrada jefa del Departamento de Estrategias Digitales del Ayuntamiento de Culiacán.

Además, Jaír Flores Téllez fue designado como jefe de Comunicación Social, cargo que antes ocupó Carlos Valenzuela García.

Además, Adalay Montoya Castro, quién era directora del Instituto Modular Inés Arredondo quedó al frente del Área de Gestiones de Presidencia.