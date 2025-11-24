$!Ajusta Congreso del Estado formato de comparecencia de Rocha Moya por su Cuarto Informe

CULIACÁN._ El Congreso del Estado modificó el formato en el que se llevará a cabo la comparecencia del Gobernador Rubén Rocha Moya con motivo de su Cuarto Informe de Labores, programada ahora para el viernes 28 de noviembre, luego de que el Mandatario solicitó un ajuste de fecha por motivos de agenda.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, explicó que la reprogramación abrió la posibilidad de replantear también la dinámica del encuentro, optando por un esquema de reunión de trabajo en lugar de la presentación tradicional en el pleno.

“Creo que ya que se dio el cambio de fecha, decidimos el cambio de formato, que sea en un tema de mayor escucha del Gobernador”, señaló.

“Creo que habrá mejores condiciones, en un tema de reunión de trabajo donde puedas interactuar en otro formato”.

Guerra Ochoa adelantó que el Congreso analiza realizar la sesión en el Salón Constituyentes, con el fin de generar un ambiente más adecuado para el intercambio de ideas.