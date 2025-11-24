$!Ajusta Congreso del Estado formato de comparecencia de Rocha Moya por su Cuarto Informe

CULIACÁN._ El Congreso del Estado modificó el formato en el que se llevará a cabo la comparecencia del Gobernador Rubén Rocha Moya con motivo de su Cuarto Informe de Labores, programada ahora para el viernes 28 de noviembre, luego de que el Mandatario solicitó un ajuste de fecha por motivos de agenda.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, explicó que la reprogramación abrió la posibilidad de replantear también la dinámica del encuentro, optando por un esquema de reunión de trabajo en lugar de la presentación tradicional en el pleno.
“Creo que ya que se dio el cambio de fecha, decidimos el cambio de formato, que sea en un tema de mayor escucha del Gobernador”, señaló.
“Creo que habrá mejores condiciones, en un tema de reunión de trabajo donde puedas interactuar en otro formato”.
Guerra Ochoa adelantó que el Congreso analiza realizar la sesión en el Salón Constituyentes, con el fin de generar un ambiente más adecuado para el intercambio de ideas.
Subrayó que el objetivo es reducir el protocolo y evitar que el acto se convierta en un evento rígido con público en sala, lo que suele limitar la interacción entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.
“Incluso estamos considerando, como es reunión de trabajo, un cambio de escenario, no en el pleno, sino en el Salón Constituyentes, donde podamos estar sentados con él, que la pluralidad se escuche, que pueda él escuchar a las diputadas y los diputados en un formato distinto”.
La reunión, dijo, solo contará con la presencia del Gobernador, algunos integrantes de su Gabinete y los medios de comunicación, sin invitados especiales.
“La verdad es que no está considerado [más invitados], solamente el Gobernador y si acaso su Gabinete. Sí va a estar la prensa, se va a hacer transmisión”, aseguró.
Según la Ley Orgánica del Congreso, esta comparecencia debe realizarse dentro del periodo legislativo posterior a la entrega del informe por escrito.