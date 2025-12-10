$!Ajustan lámparas de juegos mecánicos de la Verbena Culiacán para no afectar a conductores

CULIACÁN._ Después de que la columna Malecón denunció cómo las lámparas de los juegos mecánicos de la Verbena Culiacán afectaban la visibilidad de los automovilistas en el puente a desnivel, el Ayuntamiento informó que ya se realizaron cambios para corregir la falta.
También informó que durante la noche de este miercoles, es decir, de manera inmediata luego de la publicación, se realizarán pruebas para corregir o de plano cambiar el sentido de las lámparas.
Noroeste publica a diario su columna institucional llamada Malecón, que aborda tópicos de manera orgánica, nutrida por nuestros periodistas y editores.
Uno de los comentarios publicados este miércoles señaló justo esta falla en la colocación de las luces que evidentemente se realizó para iluminar el propio juego mecánico, sin embargo, por su ubicación, elevación y dirección, provocó una afectación importante, sobre todo a los automovilistas que viajaban de poniente a oriente.
El Ayuntamiento informó sobre los cambios y acompañó de evidencia fotográfica de la desinstalación de las lámparas en una primera etapa.
Además señaló que se realizarían las pruebas la noche de este miércoles.
Otro punto que tambien incluyó el Ayuntamiento es que, debido a que en la columna se hizo mención sobre la falta de mantenimiento y personal calificado para la operación de los juegos mecánicos, estos sí cuentan con pólizas de seguros para los paseantes y bitácoras de mantenimiento de los propios juegos.