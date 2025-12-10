$!Ajustan lámparas de juegos mecánicos de la Verbena Culiacán para no afectar a conductores

CULIACÁN._ Después de que la columna Malecón denunció cómo las lámparas de los juegos mecánicos de la Verbena Culiacán afectaban la visibilidad de los automovilistas en el puente a desnivel, el Ayuntamiento informó que ya se realizaron cambios para corregir la falta.

También informó que durante la noche de este miercoles, es decir, de manera inmediata luego de la publicación, se realizarán pruebas para corregir o de plano cambiar el sentido de las lámparas.

