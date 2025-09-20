Ajustes en Gabinete son para revitalizarlo en cierre de administración: Rocha

Los ajustes en la estructura del Gobierno del Estado tienen como propósito reviralizar la administración en el cierre del periodo, aseguró el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Esto respecto al nombramiento de nuevos titulares en siete dependencias el pasado 18 de septiembre.

“Estamos checando la funcionalidad de las dependencias, hice un estudio sobre cómo estamos funcionando y queremos revitalizarlo”, declaró Rocha Moya.

“Todo lo hago con ese propósito, que vayan las cosas adaptando un tercer tercio de la administración que serían los últimos dos años, trabajarlos con calidad”, comentó.

Expuso que las y los nuevos directores de las distintas áreas son personas que ya formaban parte del Poder Ejecutivo, a quienes “se les hizo justicia” con ascensos por su buen desempeño.

En ese sentido, adelantó que vendrán más ajustes en su Gabinete tras un proceso de revisión al desempeño de las distintas áreas.

“Estoy ascendiendo algunos que les haga justicia. Por ejemplo la que va a Coepriss ya conoce ella, es una mujer joven que me interesa que subiera; en el caso de Icatsin igual, es una muchacha joven, una abogada que me ha funcionado”.

“Estoy queriendo dinamizar con nuevos mandos al interior y tiene que ver con una evaluación que todo el mundo tiene que hacer en las instituciones”, puntualizó el mandatario.

Los nuevos nombramientos del Gobernador correspondieron a las personas encargadas de la Coordinación de Comunicación Social, el Instituto Sinaloense de la Cultura Física y Deporte, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en la jefatura de la Oficina del Gobernador, la representación del Gobierno de Sinaloa en Ciudad de México, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa, y la Subsecretario de Atención Médica de la Secretaría de Salud.