Al dejar el cargo, Rocha Moya no tiene fuero: Harfuch

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con fuero al haberse separado del cargo.

Precisó que será la Fiscalía General de la República la instancia que deberá determinar y aclarar jurídicamente esta situación.

“Lo que tengo entendido, ya lo precisará la Fiscalía General de la República: quien tiene fuero es un Senador, los demás no; el Gobernador, al dejar el cargo, pues no tiene fuero”, expresó.

El señalamiento coincide con la postura del ex Ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien sostuvo que la inmunidad procesal protege la función y no a la persona, por lo que al solicitar licencia se pierde esa condición.

Sin embargo, esta interpretación contrasta con lo expuesto por la Diputada local de Morena, María Teresa Guerra Ochoa, quien afirmó que Rocha Moya mantiene el fuero mientras no exista una solicitud formal de la Fiscalía General de la República para retirarlo.