Al frente de Caades, Marte Vega enfrentó la desaparición de la Financiera Rural y otros retos

CULIACÁN._ En los tres años que ha estado al frente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Marte Nicolás Vega Román se enfrentó a la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, así como otros retos.

En entrevista, Marte Vega reconoció que su presidencia se tornó complicada, ya que con la entrada de un nuevo partido al Gobierno Federal, las formas que tenían los agricultores de cabildear cambiaron.

Expresó que los productores en Sinaloa han sido relegados en los últimos años, ya que no ha habido voluntad política de los legisladores para que el presupuesto para la agricultura sea mayor.

“En Sinaloa practicamos la agricultura comercial y es algo que no viene considerado en los programas del nuevo Gobierno, hay unos precios de garantía donde nosotros no entramos, argumentando también que los apoyos van a los productores y no a intermediarios”.

A su vez, la escasez de agua, la crisis climática, precios bajos en la comercialización de granos como el maíz blanco y el encarecimiento de los insumos abonaron a que se complicara el desarrollo de la actividad en el sector primario.

Mencionó que aunque ha habido instituciones corruptas, lo que debió ocurrir fue el despido de los responsables del desfalco y no la desaparición de las dependencias como fue el caso de Segalmex y la Financiera Nacional, que permitía a los productores obtener créditos accesibles.

“Ante esa falta de atención de la Federación el Gobierno del Estado hizo un esfuerzo para compensar pero es insuficiente, es un estado netamente agrícola como Sinaloa, para apoyar al campo se requieren muchos recursos”.

El próximo 28 de marzo, el líder agrícola dará su tercer y último informe como dirigente, pues luego los consejeros de las 11 asociaciones agrícolas de la entidad, votarán para elegir al nuevo presidente de la Caades.