$!Al Gobernador le ‘llueven’ peticiones en Badiraguato

“No quiero oro ni plata, quiero ayudar a mi comunidad, creo que lo voy a lograr con la ayuda de mi amigo el Gobernador Rubén Rocha Moya”.

Después de eso el Gobernador mencionó que no estaban en la hora de los aficionados, pero de igual forma le cedió la voz a alguien más que tenía otra petición.

Don Toñito, le pidió al Gobernador un puente, que es muy necesario en su comunidad.

“A mí me interesa, el primer servicio que debe tener la gente es el agua, no vamos a ver cuánto no cuesta, tenemos qué hacerlo, tenemos que atender a la gente... que hayan las suficientes pipas, si el programa que ya hemos autorizado, que nos cuesta 31 millones de pesos, no hay que fijarse, porque aquí ya están pidiendo más pipas”, dijo.

El Gobernador recordó que el bombardeo de nubes se iniciará antes del 15 de mayo, para así adelantar las precipitaciones y mitigar los problemas de la sequía en el estado.

El discurso del mandatario estatal continuó, para luego ser abordado por un habitante de la comunidad El Cajón, en la cual no tienen luz.

“Queremos luz eléctrica en El Cajón”, dijo el habitante.

-- ¿No tienen nada o es ampliación?

“No, no hay”.

Ante esto, el Gobernador se comprometió a que les llegará el servicio de la luz eléctrica para antes de que llegue la temporada de poner los arbolitos de Navidad.

Las peticiones continuaron, una mujer más se acercó para pedir un puente en su comunidad, ya que los alumnos en temporada de lluvia dejan de ir a la escuela, ya que es imposible el paso por el río.

Una petición tras otra, desde el público también una señora enferma de cáncer solicitó trabajo para su hija, que es enfermera titulada.

Otros más expusieron la problemática para conseguir agua, a lo que el Gobernador se comprometió con la creación de algunos pozos y maquinarias necesarias para la obtención del agua.

Por más de 40 minutos, Rocha Moya conversó y escuchó a los habitantes a quienes les daba la palabra, pero también les recordaba que tenían que ser breves e ir al grano de lo que necesitaban.

Todos fueron canalizados con personal de Gobierno del Estado y apuntados en una lista, para luego y de acuerdo a las palabras del Gobernador, se le daría seguimiento.

Al término del evento, siguió haciendo paradas continuas, saludando y cruzando algunas palabras con quienes lo abordaban, ya que los badiraguatenses mostraban cierta alegría y esperanza de tener una solución a sus necesidades.