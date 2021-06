Al igual que la piel, los ojos deben protegerse de los rayos UV: SS

CULIACÁN._ Aunque parezca un tema relacionado más a estilos y moda, el uso de lentes de sol va más allá, pues es una manera de proteger la vista de los daños que causan los rayos ultravioletas y debido a la alta exposición de sol que se vive en nuestro Estado se convierte en una necesidad para el cuidado en la salud de nuestros ojos, aseguró el oftalmólogo Víctor Hugo Sánchez Malof, Subsecretario de Atención Médica.

El especialista indicó que la exposición del ojo a la luz del sol, no solo puede causar lagrimeo, enrojecimiento y exponer los ojos a algunos agentes externos como el viento y polvo, sino que puede causar problemas en la retina y el cristalino, debido a que los grados de radiación puede favorecer el desarrollo de cataratas o el desarrollo de enfermedades maculares, la macular se encuentra en una zona de la retina y es la que recibe la imagen directamente, siendo esta la parte más delgada con mayor sensibilidad a una radiación.

“Es recomendable, yo aconsejo sobre todo la persona que anda en el mar, la persona que anda en el campo y aún en la calle, así como protegemos nuestra piel con protectores solares lo tenemos ahora, hay que usarlos, antes no los teníamos, no sabíamos para qué era, se vendían los lentes de sol a cualquier precio en la calle, era muy fácil obtenerlos, pero no tenían esa calidad que ahora ya se tiene con UV, entonces yo siempre que les consejo que quieren comprar un lente para sol que se fijen en la leyenda UV que traen todas las micas”, recomendó.

Es necesario, explicó, que al adquirir unos lentes de sol se verifique que tienen la leyenda (UV) lo cual protege contra rayos ultravioleta y portarlos siempre al manejar, en la calle, pero muy específicamente cuando la persona se encuentre en zonas desérticas, el campo o el mar.

Asimismo, indicó que esta recomendación debe de ser utilizada también en los niños, debido a que ellos no han desarrollado defensas contra la radiación solar por lo que es importante que desde pequeños porten lentes para protegerse del sol.