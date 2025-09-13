Al menos 17 víctimas de feminicidio en Sinaloa este 2025 eran madres de familia: Semujeres

CULIACÁN._ Al menos 17 de las víctimas de feminicidio en lo que va de 2025 en Sinaloa eran madres de familia, reveló Ana Francis Chiquete Elizalde, titular de la Secretaría de las Mujeres.
Estos casos, indicó, han dejado a 23 niñas, niños y adolescentes sin madre, quienes ya fueron incorporados al programa Infancias con Futuro, que brinda acompañamiento psicológico, legal y social a hijos de mujeres víctimas de feminicidio.
La funcionaria precisó que cuatro casos más están en proceso de ingresar a este programa.
“En lo que va del año, lamentablemente, 17 casos que se han presentado de feminicidios han tenido hijas e hijos menores de 18 años y están entrando en este programa 23 niñas, niños y adolescentes y están todavía la pendiente de entrar, cuatro más”, aseguró.
Chiquete Elizalde indicó que al inicio de 2025, el programa Infancias con Futuro atendía a 245 niñas, niños y adolescentes, pero conforme ha avanzado el año, este número ha aumentado a 297, debido a que se han incorporado nuevos casos, entre ellos 23 menores afectados por feminicidios ocurridos este mismo año y otros cuatro que están en proceso de ingreso.
Recordó que el programa también está incorporando a niñas, niños y adolescentes que perdieron a su madre por feminicidio desde 2012, año en que se tipificó este delito en México, hasta la fecha.
“La diferencia se debe a que, como les habíamos estado comunicando, estamos en una búsqueda de las infancias desde el 2012, que se tipifica el feminicidio... seguimos encontrando y recuperando a estas niñas, niños y adolescentes”, explicó.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, en Sinaloa se han registrado 25 feminicidios hasta agosto de 2025. En comparación, durante todo 2024 se contabilizaron 31 casos de este delito.