$!Al menos 37 personas buscan ser síndicos en Culiacán; ya hay interesados en las 16 sindicaturas

A pocos días de abierta la convocatoria para elegir síndicos municipales, al menos 37 personas han manifestado su intención de participar en el proceso en las distintas sindicaturas de Culiacán. La regidora Cinthia Valenzuela Langarica, presidenta de la Comisión de Gobernación, informó que desde el sábado se instaló en el Palacio Municipal una mesa donde las personas interesadas pueden acudir a solicitar los formatos necesarios para iniciar su registro. Explicó que en esta primera etapa los aspirantes únicamente manifiestan su intención de participar y reciben la documentación con la que deberán reunir firmas de apoyo y completar su expediente.

“Que vengan por formatería que expidió la Comisión para que con esa recaben firmas y también se les ha estado apoyando con algunas inquietudes”, comentó. De acuerdo con la regidora, hasta ahora han acudido personas de las 16 sindicaturas del municipio, y en la mayoría de ellas ya hay entre tres y cuatro interesados en competir por el cargo. “Han venido un aproximado de 37 personas de las diferentes sindicaturas a manifestar su intención de participar”, aseguró. Señaló que un aspirante ya regresó con su expediente completo, luego de reunir alrededor de 200 firmas y entregar documentos como carta de residencia y antecedentes penales. El plazo para presentar los registros formales concluirá el próximo lunes 16 de marzo, por lo que todavía podrían sumarse más participantes. Una vez cerrada esta etapa, la Comisión de Gobernación revisará los expedientes para confirmar qué aspirantes cumplieron con todos los requisitos y podrán pasar a la siguiente fase.