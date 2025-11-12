Al menos 400 familias de Guamúchil y Culiacán están desplazadas: Movimiento Antorchista

Al menos 400 familias de la ciudad de Guamúchil y Culiacán han sido desplazadas por la violencia, señaló Pavel Calderón Sosa, dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Sinaloa.

En Noticiero Noroeste, comentó que desde hace dos meses, 100 familias de las comunidades rurales de Culiacán se han acercado a la agrupación, asimismo, en Guamúchil hay alrededor de 300 familias desplazadas desde hace más de un año.

“Son familias que padecen una situación catastrófica, porque son personas que de la noche a la mañana se quedaron sin nada, en la calle, es un sufrimiento que tiene comparación con pocas cosas”.

“Hay gente que nos ha platicado, por ejemplo, recientemente amigos que están arropados con nosotros, de La Vainilla, les dijeron ‘tienes un hora para salir’”, relató.

Ha habido reuniones y manifestaciones; sin embargo, su petición de vivienda para las víctimas aún no es atendida por el Gobierno de Sinaloa para ninguna familia, de acuerdo al dirigente.

Si bien, los apoyos emergentes benefician a las familias, los desplazados requieren una atención integral, de un lote sin costo o a muy bajo costo, para quienes ya no pudieron regresar a sus comunidades, consideró.

A propósito del presupuesto para 2026, Calderón Sosa opinó que es necesario que haya un aumento para el programa de desplazamiento forzado, pues tan sólo para las familias de Guamúchil necesitan 15 millones de pesos para adquirir las hectáreas donde las familias vivirían.

En enero de 2025, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable amplió el presupuesto para la atención al Desplazamiento Forzado Interno de 73 millones a 76 millones de pesos para otorgar apoyos a 2 mil 883 familias en Sinaloa.

De enero a octubre de este año, mil 763 familias han sido desplazadas de sus comunidades en Sinaloa debido a la violencia, de acuerdo a la ex Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral.

El desplazamiento forzado ha sido uno de los fenómenos que han aumentado a partir de la disputa entre facciones del crimen organizado, que inició en septiembre de 2024.