Al Secretario de Seguridad no lo vemos en ningún lado, critican abogados

Ricardo Beltrán Verduzco, de la Alianza Mexicana de Abogados, aseguró que no hay confianza en las autoridades de la seguridad pública en Sinaloa y una muestra fue el operativo que efectuó la Fiscalía de Chihuahua en la que la autoridad local ni se enteró.

El abogado, en una conferencia acompañado por otros líderes, señaló que ellos no han visto al titular de la SSP estatal, teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, y que los municipios están desarticulados.

“Es cierto que hay confianza en la seguridad en Sinaloa”, ironizó, “tan es así que en la reciente detención que hubo de un presunto delincuente, aquí cerca en la iglesia del Padre Cuco, ni siquiera se le tomó en cuenta al Gobierno de Sinaloa”.

“Es decir hay una total desconfianza en el gobierno, precisamente en la materia de seguridad pública, ¿cómo puede ser posible, que vino la autoridad federal, el Ejército, la Marina, y autoridades del estado de Chihuahua a realizar una detención, y ni siquiera la autoridad de Sinaloa se enteró que iban a realizar ese operativo, hasta que se anunció públicamente?”.

Eso, agregó Beltrán Verduzco, es tenerle desconfianza al Gobierno de Sinaloa, a las filtraciones que se pueden realizar y que emanan de la propia Secretaría General de Gobierno.

“Creo que la situación que vive Sinaloa no es para menos”, recalcó.

Luego una reportera cuestionó al abogado que sí qué opinaban del trabajo de Castañeda Camarillo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

¿Existe el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa? Porque nosotros en realidad, en realidad, no lo vemos en ninguna parte del estado, no lo vemos en los municipios, porque les digo los municipios prácticamente están desarticulados, antes un Secretario de Seguridad Pública estatal se distinguía precisamente por la coordianción que ejercía con todas las policías municipales, se distinguía también porque encabezaba los operativos con las distintas secretarías del gobierno federal”, señaló.

“Ahorita ¿a dónde lo vemos?, ni siquiera lo tomaron en cuenta en el operativo para la detención de este señor, que fue detenido recientemente, ni siquiera encabezan ningún operativo, no los vemos nosotros en operativos, no los vemos nosotros con acciones que realmente sirvan para contener la alta ola delictiva que se vive en Sinaloa, no, no está desaparecida hace muchos años la SSP estatal, repitió el Secretario y prácticamente, como se dice coloquialmente: ni fu ni fa.