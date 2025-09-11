Alargan hasta diciembre investigación contra Gerardo Vargas por abuso de autoridad

La investigación sobre Gerardo Vargas Landeros por presunto abuso de autoridad, por el cual fue vinculado a proceso el 4 de junio, se postergó hasta el 4 de diciembre del 2025.

En una audiencia especial de este jueves, el Alcalde desaforado de Ahome presentó junto con sus abogados un escrito al Juez Carlos Alberto Herrera, el primero fue para pedir la suspensión del proceso penal.

Sin embargo, al inicio de la audiencia retiraron esta petición, ya que horas antes, en una audiencia por otro caso, les negaron una solicitud similar, la cual se sustentaba en un juicio de amparo promovido en el Juzgado Primero de Zacatecas contra el desafuero de Vargas.

Mientras que el segundo documento lo envió la Fiscalía General del Estado, para pedir más tiempo de realizar la investigación complementaria.

Esta investigación surgió porque la Auditoría Superior del Estado emitió un pliego de observaciones respecto a una renta de patrullas en 2021, por lo que denunció a Vargas Landeros y su Gabinete ante la Fiscalía Anticorrupción, misma que pidió al Ayuntamiento de Ahome información sobre este contrato, pero les negaron en varias ocasiones.

De ahí, acusaron a Gerardo Vargas de presuntamente obstaculizar de manera sistemática la procuración de justicia al no cooperar con las autoridades ministeriales.

En este caso, el ex Presidente Municipal fue vinculado a proceso el 4 de junio del 2025 por abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos, con plazo de tres meses para la investigación complementaria hasta el 4 de septiembre, mismo que se extendió al 4 de diciembre.

Luego de eso, deberá continuar el proceso hacia la etapa intermedia de la causa penal 830/2025.