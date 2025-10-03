Alargan hasta diciembre investigación contra Síndica Procuradora de Ahome por abuso de autoridad

Hasta el 25 de diciembre prolongaron la investigación contra Cecilia Hernández Flores, ex Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ahome, por el caso judicial en su contra por abuso de autoridad.

Este viernes la Fiscalía General del Estado pidió extender el plazo, que concluyó el pasado 25 de septiembre, para recabar más datos de prueba, sin especificar de qué tipo.

El equipo legal de la ex funcionaria no presentó oposición y accedió a alargar el plazo de investigación complementaria en la causa penal 962/2025.

El caso de la Síndica Procuradora obedece a una acusación de la FGE, respecto a que presuntamente habría entorpecido una investigación judicial a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa.

Según los cargos que le imputan, Hernández Flores negó sistemáticamente entregar información sobre el contrato entre el Ayuntamiento de Ahome con la empresa Grinleasing S.A.P.I de C.V, para la renta de patrullas por 171 millones de pesos en 2021.

Por el mismo delito y por hechos similares, pero en otra causa penal, es acusado el Alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.