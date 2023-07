CULIACÁN._ Las y los aspirantes a la candidatura para la Presidencia de México han mostrado actitudes de reproche y maltrato contra los periodistas, lo que resulta alarmante en esta etapa del proceso democrático, opinó Lidia Oralia Sarabia Abraján.

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Periodistas en Sinaloa 7 de Junio expuso que la actividad del periodista radica en ser crítico ante el actuar de los actores públicos.

“Los candidatos, los aspirantes a la Presidencia, ya están echándole la culpa de sus notas malas a los periodistas y dicen hay una cargada. Yo creo que no, yo creo que a veces se malentiende y se malinterpreta el trabajo del periodista”, señaló.

“Tiene su actividad el periodista, tiene su función de informar, de investigar, de criticar, de exponer a la sociedad”.

Sarabia Abraján sugirió que los comunicadores tomen precauciones ante actitudes que puedan violentar su integridad.

“No sé si será prudente pensar en encontrar un punto de equilibrio, porque no es conveniente tampoco para el periodista estar siempre siendo recriminado, siempre hostigado, como nos está pasando a nivel nacional”, dijo.

El pasado 28 de junio, el ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, atacó al periodista Carlos Loret de Mola al ser cuestionado sobre la compra de un reloj de pulso de un millón 200 mil pesos con el que ha sido fotografiado.

“Gatillero a sueldo, Carlos Loret de Mola, quien no sabe hablar con la verdad y es un poco hombre; él y los que le pagan, que esconden el fondo de sus negocios. Son unas ratas, unos ladrones”, calificó el aspirante presidencial por Morena.

Otro caso reciente fue protagonizado por Claudia Sheinbaum, quien en una entrevista el 13 de julio calificó de violento a un periodista que le preguntó sobre los anuncios espectaculares que se han colocado en el País a favor de las “corcholatas” de Morena y cuando le cuestionaron el papel del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso interno de ese partido.

Santiago Creel, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, también protagonizó un momento de reproche contra medios de comunicación cuando se le cuestionó el costo de una gira en Querétaro.

Santiago Creel: Estoy diciendo que estar aquí no me costó más de 3 mil pesos. ¿No te parece una cifra? Es una cifra.

Reportero: No es claro.

Santiago Creel: ¿Cómo que no es claro? Te estoy diciendo que me costó 3 mil pesos, ¿no es claro eso? ¿Quieres que te diga cuánto me cuesta un kilómetro de gasolina? ¿Eso es lo que quieres? ¿Esa es la información? ¿Esa es la nota que te parece? ¿Cuánto se desgastó una llanta de mi camioneta?