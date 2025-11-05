Alcalde anuncia que el Ayuntamiento de Culiacán se suma con descuentos al Buen Fin

Con el propósito de apoyar la economía familiar, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil anunció que el Ayuntamiento de Culiacán se sumará al Buen Fin otorgando descuentos de hasta el 100 por ciento en multas y recargos en los pagos del impuesto predial urbano y otros conceptos.

La medida forma parte de una estrategia del Ayuntamiento para ayudar a los contribuyentes a regularizarse.

“Del 13 al 17, el cien por ciento en multas y recargos; nos sumamos al Buen Fin. ¿Qué vamos a seguir haciendo con lo recaudado? Más calles, más equipamiento en alumbrado público y en recolección de basura”, precisó el Presidente Municipal.

Agregó que los ingresos obtenidos por dichos pagos se han utilizado y continuarán destinándose al fortalecimiento de la seguridad pública municipal, a través del reclutamiento de nuevos policías, como los 33 elementos que recientemente se integraron a las tareas de vigilancia.

Durante el periodo del 13 al 17 de noviembre de 2025, los culiacanenses podrán acceder a descuentos del 100 por ciento en multas y recargos de impuestos como Predial Urbano, ISAI, Mercados y Vía Pública, Estacionamientos e INMUVI, además de un 60 por ciento en multas de Tránsito y Municipales.

La feria de descuentos estará disponible en el marco del Buen Fin en las cajas de la Tesorería del Ayuntamiento, así como en los módulos externos, de lunes a viernes en horario de 8:00 horas a 15:00 horas, y sábados y domingos de 9:00 horas a 14:00 horas además del sitio web oficial: http://www.culiacan.gob.mx