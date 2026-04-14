Alcalde confirma posibilidad de reapertura del Estadio de Dorados y ve viable regreso del club a Culiacán

El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó que existe la posibilidad de reabrir el Estadio de Dorados de Sinaloa y que hay interés real para que el club vuelva a jugar en la capital sinaloense.

Tras realizar un recorrido por las instalaciones del inmueble, informó que el estadio se encuentra en condiciones favorables para volver a operar, aunque requiere mantenimiento por el tiempo que ha permanecido cerrado.

“Sí hay una posibilidad ya de una reapertura. Serán las autoridades y la institución deportiva quienes lo anuncien en su momento, pero hay buenas noticias para las familias de Culiacán, de Sinaloa”, declaró.

Gámez Mendívil subrayó que Dorados representa un símbolo importante para la sociedad sinaloense, no solo en lo deportivo sino también en lo social.

“Lo que representa Dorados de Sinaloa es fundamental; que regrese a jugar aquí en Culiacán”, expresó.

El Alcalde indicó que el inmueble mantiene buenas condiciones estructurales, aunque requerirá trabajos de mantenimiento antes de albergar nuevos eventos.

“Está bien, está en buenas condiciones, conserva buenas instalaciones; falta mantenimiento obviamente por el tiempo que ha estado cerrado”, señaló.

Además, adelantó que el estadio será sede de un “mundialito” infantil organizado por empresas y sectores productivos, el cual replicará la experiencia de una Copa del Mundo con sorteo, inauguración y competencia entre escuelas deportivas.

“Va a ser una réplica de lo que se vive en un mundial”, comentó.

El estadio de Dorados permanece sin actividad futbolística desde que el club trasladó su sede a Tijuana en octubre de 2024, tras el recrudecimiento de la violencia en Culiacán derivada de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

La última ocasión en que el inmueble abrió sus puertas para un partido oficial fue el 7 de septiembre de 2024, cuando Dorados enfrentó a Correcaminos.

Dos días después se registró el estallido de violencia que marcó un repunte en los índices delictivos de la entidad.

Posteriormente, el 23 de octubre de ese año, el club anunció su mudanza provisional al Estadio Caliente de Tijuana, propiedad del mismo grupo empresarial dueño de Dorados y Xolos.

Ante la salida del equipo, el Gobernador Rubén Rocha Moya informó en agosto de 2025 que el Gobierno del Estado analizaba mecanismos para reactivar el inmueble, ya fuera mediante el regreso del club o con nuevos eventos deportivos y espectáculos.

En ese momento, el Mandatario acusó que el equipo dejó de utilizar el estadio sin previo aviso y sin cumplir con obligaciones económicas pendientes, entre ellas el pago de renta y predial, por lo que se instaló una comisión gubernamental para buscar alternativas de uso y negociar una eventual reactivación del recinto.