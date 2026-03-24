Alcalde Culiacán hace un llamado a estar en familia para Semana Santa

Ante la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa, el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil hizo un llamado a las familias de Culiacán a aprovechar estos días para el descanso, la convivencia y la reflexión.

Expuso que el municipio se encuentra preparado para recibir a los visitantes y garantizar la seguridad de quienes decidan salir a los distintos puntos recreativos.

“El llamado es en lo posible para estar en familia, quienes puedan tener posibilidades de descansar, que lo hagan”, sugirió Gámez Mendívil.

Destacó que Culiacán cuenta con diversas opciones que ya son parte de la cultura local y entre los destinos se encuentran el pueblo de Imala, el Zoológico de Culiacán, el Parque Culiacán 87 y diversos balnearios que estarán operando de manera regular.

Asimismo, resaltó la importancia del Río San Lorenzo, el cual cuenta con múltiples puntos utilizados como balnearios familiares.

Para quienes buscan una experiencia más cultural y religiosa, recomendó visitar San Francisco de Tacuichamona, describiéndolo como un centro ceremonial e histórico con una gran representación en sus ceremonias tradicionales.

Para garantizar un saldo blanco, informó que se desplegará un operativo multidisciplinario que incluye vigilancia, salud y protección civil.

“Vamos a estar muy al pendiente dentro de estos puntos turísticos, pero también acompañando en las vías de movilidad con puntos de proximidad”, señaló.

Una de las prioridades será el auxilio vial, que incluirá servicios de grúa y atención mecánica para los automovilistas que sufran percances como ponchaduras de llantas en las salidas hacia Navolato, el norte del estado y las sindicaturas.

El esquema, que ya fue implementado el año pasado y busca brindar tranquilidad a las familias que transitan por las carreteras del municipio.

En otros temas, el Alcalde confirmó que el proceso para la selección de síndicos municipales se llevará a cabo este próximo domingo 29 de marzo.

Calificó la jornada como un evento de para las comunidades rurales y aseguró que el Ayuntamiento ya está listo para el desarrollo del proceso.